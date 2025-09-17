Disparition inquiétante dans l'Orne. Un appel à témoins pour retrouver un homme de 20 ans

Il s'appelle Julien Galpin, il est âgé de 20 ans, et il n'a plus donné de signe de vie depuis mardi 16 septembre 2025. Une disparition inquiétante pour la gendarmerie de l'Orne qui a rapidement publié un appel à témoins sur ses réseaux sociaux.

Domicilié à Condé-en-Normandie, dans le Calvados, Julien Galpin a été vu pour la dernière fois vers 4h du matin à La Ferté-Macé ce lundi. Il a quitté son véhicule à pied. Pour le reconnaître, c'est un homme de corpulence normale et qui mesure 1m75. Il a les cheveux châtains et porte des lunettes de vue rondes. Lors de sa disparition, il était vêtu d'un sweat à capuche de couleur claire et des baskets blanches.

Si vous disposez d'informations permettant de le localiser, veuillez contacter le "17" ou la brigade de gendarmerie de La Ferté-Macé au 02 33 14 03 33.