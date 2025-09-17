En ce moment Tout A Changé (Rien A changé) HELENA
Manche. Jeudi 18 septembre : rassemblements, manifestations, quelles perturbations ?

Société. L'ensemble des syndicats appellent à la mobilisation ce jeudi 18 septembre. Un mouvement qui va impacter les secteurs des transports ou de l'éducation dans la Manche.

Publié le 17/09/2025 à 09h39 - Par Thierry Valoi
Les syndicats annoncent un jeudi noir. - Thierry Valoi

Les syndicats annoncent un jeudi noir ce 18 septembre, avec grèves et manifestations contre les mesures budgétaires. Pas moins de 250 rassemblements sont prévus partout en France.

Dans la Manche, des rassemblements sont annoncés à 10h devant la gare de Carentan, avec un départ en convoi pour une opération escargot en direction de Saint-Lô.

Rassemblements également à 10h30 devant les mairies de Saint-Lô, Cherbourg, Granville, à Coutances places Saint-Nicolas puis à Avranches à 14 h30 devant l'hôtel de Ville.

En amont de ces actions, des rassemblements à 7h, parvis de la gare à Cherbourg à l'appel du mouvement "Bloquons tout !" et 7h, devant la mairie toujours à Cherbourg à l'appel des territoriaux de la CGT.

Anticipez vos déplacements

Les transports en commun seront fortement perturbés : seulement deux trains sur trois circuleront sur les lignes normandes. La SNCF invite les voyageurs à vérifier la circulation de leurs trains avant de se rendre en gare, sur le site et l'application du transporteur ferroviaire.

Des difficultés sont attendues aussi sur le réseau régional des cars Nomad et les bus urbains, ce sera le cas sur les lignes de 1 à 8 de Cap Cotentin notamment.

Perturbations aussi dans les écoles avec 40% de grévistes annoncés, les pharmacies seront elles aussi fermées contre la baisse du plafond des remises commerciales sur les médicaments génériques.

