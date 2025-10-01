Manche. Nouvelle journée de mobilisation jeudi 2 octobre

Les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation jeudi 2 octobre. Ils disent regretter de n'avoir pas eu de réponses concrètes aux revendications exprimées à la suite de leur rencontre avec le Premier ministre Sébastien Lecornu le 24 septembre à Matignon.

Cinq rassemblements et manifestations sont programmés

Dans la Manche, cinq rassemblements et manifestations sont programmés. A 9h30 sur la place du 11-Novembre à Granville, à 10h30 place Napoléon à Cherbourg, devant les mairies de Saint-Lô et d'Avranches et à Coutances un rassemblement est programmé devant l'usine Unither à 10h.