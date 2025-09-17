En ce moment L'horizon Pierre GARNIER
Rouen. Réhabilitation de l'école Clément-Marot : "Le meilleur béton est celui que l'on ne coule pas"

Education. A la suite d'un concours d'architectes lancé par la Ville de Rouen en 2024, le cabinet rouennais ACAU aura comme mission de moderniser et agrandir les infrastructures du groupe scolaire Clément-Marot, situé sur les Hauts de Rouen, dans le but d'améliorer la qualité de vie des élèves.

Publié le 17/09/2025 à 08h49 - Par Margaux Fresnais
La perspective du cabinet d'architecture ACAU, concernant la cour de l'établissement, qui lie biodiversité et aspect ludique. - ACAU

"La question de l'éducation est l'une de nos plus grandes priorités", a affirmé le maire de Rouen, Nicolas Mayer-Rossignol, lors d'une conférence de presse mardi 16 septembre en vue de détailler davantage ce projet "de restructuration et d'extension du groupe scolaire Clément-Marot", qui vise à améliorer la qualité de vie des élèves.

Une nouvelle école "réhabilitée, restructurée et agrandie "

L'objectif de ce projet est la rénovation de l'école Clément-Marot, accompagnée d'une extension visant à héberger deux entités distinctes : une école maternelle et une école élémentaire, chacune avec ses propres entrées. Le projet prévoit l'utilisation des édifices déjà en place. Comme le souligne Fatima El Khili, adjointe responsable de la Ville durable, de l'Urbanisme et du Patrimoine bâti municipal, "l'école disposait d'espaces généreux". Plus question donc de construire une nouvelle école. "Nous avons opté pour la conservation de cet édifice pour des raisons écologiques. Le meilleur béton est celui que l'on ne coule pas", précise-t-elle.

La devanture du groupe scolaire Clément-Marot, après sa réhabilitation et restructuration.La devanture du groupe scolaire Clément-Marot, après sa réhabilitation et restructuration. - ACAU

Une école en lien direct avec la biodiversité

Cet établissement situé dans les Hauts de Rouen bénéficie d'un cadre plus verdoyant qu'en centre-ville, un aspect primordial pour Fatima El Khili afin de "réintroduire la nature au sein même des établissements scolaires". Une façon d'éveiller les élèves et de renouer avec la nature : "Plus on est instruit dès le plus jeune âge, plus on sera conscient de cette problématique", ajoute-t-elle.

Le projet lie biodiversité et aspect ludique tout en transformant quelque chose de déjà existant. "La biodiversité est compatible avec l'aspect ludique, on a créé des parcours à travers la cour de récréation pour longer et parcourir la forêt. On a aussi des lieux plus ludiques avec des toboggans intégrés dans un paysage plutôt que des éléments rapportés du commerce", affirme Vincent Dubillot, l'un des architectes du cabinet ACAU, qui va réaliser le chantier.

La cantine du groupe scolaire Clément-Marot, un projet qui vise à remettre la nature au centre de l'éducation des enfants.La cantine du groupe scolaire Clément-Marot, un projet qui vise à remettre la nature au centre de l'éducation des enfants. - ACAU

Un chantier de renouvellement urbain, qui vise à dynamiser le quartier

Au total, 190 millions d'euros seront investis dans les Hauts de Rouen pour rehausser l'attrait du quartier et le confort de vie des résidents, et ce projet de construction contribuera à cet objectif : "L'éducation joue un rôle crucial en termes d'attractivité, car l'idée du renouvellement urbain est de diversifier les logements en construisant des maisons individuelles autour de l'école et dans le quartier." Fatima El Khili conclut en disant : "L'intention est d'attirer des jeunes désirant s'installer et fonder une famille, l'école y joue un rôle crucial."

Le coût du chantier atteint les 15 millions d'euros. Il débutera en septembre 2026 et sera livré pour la rentrée 2028. Un projet qui fonctionne au rythme des rentrées scolaires.

Galerie photos
La devanture du groupe scolaire Clément-Marot, après sa réhabilitation et restructuration. - ACAU La cantine du groupe scolaire Clément-Marot, un projet qui vise à remettre la nature au centre de l'éducation des enfants. - ACAU

