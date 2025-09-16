Télévision. L'émission culte des années 90 et 2000, "Fréquenstar" fait son grand retour sur W9

"Fréquenstar", diffusée initialement sur M6 entre 1988 et 2006, a marqué toute une époque avec son mélange d'interviews intimistes, de portraits d'artistes et de séquences musicales. W9 a décidé de faire revivre ce concept en proposant une version hebdomadaire en prime time, adaptée aux codes et aux attentes actuelles du public.

Laurent Boyer cède sa place après des décennies de fidélité

Laurent Boyer, visage emblématique et animateur historique de "Fréquenstar", ne sera pas aux commandes de cette nouvelle saison. C'est donc Eric Jean-Jean qui prendra le relais pour animer cette émission dominicale.

Une saison de prestige avec Florent Pagny, Vanessa Paradis ou encore David Guetta

Pour son grand retour en octobre 2025, "Fréquenstar" a misé sur des invités de renom issus de la scène francophone et internationale. Florent Pagny, Vanessa Paradis et David Guetta ouvriront cette nouvelle saison, promettant des interviews riches en émotions et révélations.

Florent Pagny devrait notamment évoquer son parcours, sa récente décision de quitter "The Voice" et sa lutte contre la maladie. Vanessa Paradis livrera ses inspirations et choix artistiques, tandis que David Guetta apportera une touche électro et internationale à l'émission.

Des confidences et des moments forts attendus

La force de "Fréquenstar" a toujours été sa capacité à offrir des entretiens authentiques et profonds. Cette nouvelle version ambitionne de perpétuer cette tradition, chaque dimanche, en mêlant échanges intimistes et performances musicales inédites, dans une ambiance renouvelée mais fidèle à l'esprit d'origine.