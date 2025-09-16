Côte fleurie. François Bayrou réunit ses troupes en Normandie après sa chute

Les députés du parti politique Mouvement Démocrate, abrégé en MoDem, sont réunis dans le Calvados depuis lundi 15 septembre. Les élus participent aux Journées parlementaires du parti, dans la circonscription de Christophe Blanchet, dans le Calvados. Ils séjournent à Cabourg, sur la Côte fleurie.

Des pontes du parti présents

Parmi les invités, Marc Fesneau, président du MoDem à l'Assemblée nationale, ou François Bayrou, patron du mouvement et récemment évincé de son poste de Premier ministre à la suite d'un vote de confiance. Ce dernier se fait discret pour le moment, n'ayant participé qu'à un dîner "convivial" avec les élus, sans faire de discours.

"Ces temps de travail sont l'occasion d'aborder avec gravité et responsabilité les grands enjeux de la rentrée à venir. A commencer par le budget 2026, pour répondre à l'urgence de la dette, préparer le pays pour les générations futures et avancer pour davantage de justice fiscale", décrit le MoDem.

Avec AFP