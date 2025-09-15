En ce moment Narcotic LIQUIDO
Calvados. La consécration pour le Diamantaire : une œuvre de l'artiste caennais exposée au musée Grévin !

Culture. Artiste caennais, Le Diamantaire, connu pour ses œuvres de street-art est exposé depuis le mardi 9 septembre au musée Grévin à Paris, célèbre pour ses statues en cire représentant les plus grandes stars.

Publié le 15/09/2025 à 18h20 - Par Elvire Alix
L'artiste "Le Diamantaire" devant son oeuvre au Musée Grévin - @Virginie Ribaut

Le musée Grévin, situé à Paris et célèbre pour ses reproductions en cire des plus grandes stars, a dévoilé une nouvelle œuvre signée du Diamantaire. L'artiste caennais s'est d'abord fait connaître dans la rue, en 2001, par le graffiti. Son travail est reconnaissable à ses diamants en deux dimensions, conçus avec des miroirs et du verre qu'il peint. Ses œuvres ornent d'abord les murs caennais et parisiens, puis ceux de plusieurs villes à travers le monde. Pour le musée Grévin, il a cette fois imaginé une fresque monumentale : une structure triangulaire de trois mètres sur 1,30 mètre, qui prend la forme d'un grand diamant. Un jeu de reflets qui s'intègre à au décor et à l'architecture de l'institution. L'œuvre est visible dans la salle des Colonnes. 

