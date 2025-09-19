Rouen. Tom Chiappe, pilote de bateau 100% électrique, en course pour le championnat du monde

A 26 ans, son palmarès est déjà impressionnant, à terre et sur l'eau. Sur l'asphalte, Tom Chiappe est champion du monde de karting endurance. Le jeune Rouennais s'épanouit aussi désormais en E1 Series, un championnat motonautique de bateaux 100% électriques à trois foils, qui en est à sa deuxième édition avec des courses aux quatre coins du globe. Il marche donc dans les traces de son père Philippe, pilote motonautique multiple champion du monde et cinq fois vainqueur des 24h motonautiques de Rouen, qui lui a transmis le virus, même si ces bateaux d'une nouvelle génération sont bien différents.

Avec le système de foil, le bateau semble "voler" au dessus de l'eau. - Team Rafa

75 degrés dans le cockpit !

"Le bateau se pilote totalement au-dessus de l'eau, sur l'air, décrit Tom Chiappe. Et comme c'est 100% électrique, on n'entend à l'intérieur que le bruit de l'eau, c'est extraordinaire !" Les performances de ces concentrés de technologie sont incroyables avec des vitesses jusqu'à 100km/h et plus, en fonction du plan d'eau. Celles du pilote sont aussi hors norme : anticipation, réflexes et condition physique impeccables sont la clé pour rester lucide dans un cockpit où la température peut atteindre 75 degrés en course. Tom Chiappe est en lice pour le titre de champion de monde qu'il partagerait avec sa coéquipière, Cris Lazarraga. Car en plus d'être 100% électrique, le championnat E1 Series est aussi parfaitement mixte et n'a aucun classement individuel. Seules les performances de l'équipe comptent. "On court pour de très belles valeurs. Le nautisme avait un train de retard sur les moteurs propres. Et de courir ensemble, femmes et hommes, c'est vraiment top", salue le pilote.

Des stars impliquées dans les écuries

Des valeurs qui ont attiré les stars, qui détiennent les écuries : Didier Drogba, Will Smith… Tom Chiappe court de son côté pour le team Rafa. Oui, comme la légende du tennis, Rafael Nadal. Une inspiration de plus d'après son père, désormais son agent. "C'est extraordinaire de travailler à ses côtés. Il est d'une gentillesse extraordinaire, c'est un athlète et un sportif de haut niveau, je ne peux pas rêver d'avoir un meilleur patron !" Un patron impliqué et qui a su insuffler un "esprit familial. C'est que du bonheur".

La cerise sur le gâteau, ce serait donc le titre ! Le team Rafa est à un point de l'équipe en tête du championnat. La faute à un terrible accident à Monaco, qui a détruit le bateau qui a coulé. "C'était très frustrant, j'ai eu un problème à la nuque et à une vertèbre à cause du choc… Mais on va revenir plus forts." Rendez-vous le 5 octobre à Lagos au Nigéria puis en novembre pour la grande finale à Miami.