En ce moment Survive Lewis CAPALDI
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Rouen. Tom Chiappe, pilote de bateau 100% électrique, en course pour le championnat du monde

Sport. Tom Chiappe évolue dans un nouveau championnat de bateaux 100% électriques, dans l'équipe de Rafael Nadal. 

Publié le 19/09/2025 à 17h00 - Par Pierre Durand-Gratian
Rouen. Tom Chiappe, pilote de bateau 100% électrique, en course pour le championnat du monde
Tom Chiappe est aussi à l'aise sur l'eau que sur l'asphalte. Il court pour la team Rafa dans le championnat E1 Series, des courses de bateaux 100% électriques. - Team Rafa

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

A 26 ans, son palmarès est déjà impressionnant, à terre et sur l'eau. Sur l'asphalte, Tom Chiappe est champion du monde de karting endurance. Le jeune Rouennais s'épanouit aussi désormais en E1 Series, un championnat motonautique de bateaux 100% électriques à trois foils, qui en est à sa deuxième édition avec des courses aux quatre coins du globe. Il marche donc dans les traces de son père Philippe, pilote motonautique multiple champion du monde et cinq fois vainqueur des 24h motonautiques de Rouen, qui lui a transmis le virus, même si ces bateaux d'une nouvelle génération sont bien différents.

Avec le système de foil, le bateau semble "voler" au dessus de l'eau.Avec le système de foil, le bateau semble "voler" au dessus de l'eau. - Team Rafa

75 degrés dans le cockpit !

"Le bateau se pilote totalement au-dessus de l'eau, sur l'air, décrit Tom Chiappe. Et comme c'est 100% électrique, on n'entend à l'intérieur que le bruit de l'eau, c'est extraordinaire !" Les performances de ces concentrés de technologie sont incroyables avec des vitesses jusqu'à 100km/h et plus, en fonction du plan d'eau. Celles du pilote sont aussi hors norme : anticipation, réflexes et condition physique impeccables sont la clé pour rester lucide dans un cockpit où la température peut atteindre 75 degrés en course. Tom Chiappe est en lice pour le titre de champion de monde qu'il partagerait avec sa coéquipière, Cris Lazarraga. Car en plus d'être 100% électrique, le championnat E1 Series est aussi parfaitement mixte et n'a aucun classement individuel. Seules les performances de l'équipe comptent. "On court pour de très belles valeurs. Le nautisme avait un train de retard sur les moteurs propres. Et de courir ensemble, femmes et hommes, c'est vraiment top", salue le pilote.

Des stars impliquées dans les écuries

Des valeurs qui ont attiré les stars, qui détiennent les écuries : Didier Drogba, Will Smith… Tom Chiappe court de son côté pour le team Rafa. Oui, comme la légende du tennis, Rafael Nadal. Une inspiration de plus d'après son père, désormais son agent. "C'est extraordinaire de travailler à ses côtés. Il est d'une gentillesse extraordinaire, c'est un athlète et un sportif de haut niveau, je ne peux pas rêver d'avoir un meilleur patron !" Un patron impliqué et qui a su insuffler un "esprit familial. C'est que du bonheur".

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par Tom CHIAPPE (@tom.chiappe)

La cerise sur le gâteau, ce serait donc le titre ! Le team Rafa est à un point de l'équipe en tête du championnat. La faute à un terrible accident à Monaco, qui a détruit le bateau qui a coulé. "C'était très frustrant, j'ai eu un problème à la nuque et à une vertèbre à cause du choc… Mais on va revenir plus forts." Rendez-vous le 5 octobre à Lagos au Nigéria puis en novembre pour la grande finale à Miami. 

Galerie photos
Avec le système de foil, le bateau semble "voler" au dessus de l'eau. - Team Rafa

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Hyundai Elantra 2.0
Hyundai Elantra 2.0 Paris (75001) 1 500€ Découvrir
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique
Citroen C5 2.0-136 D Exclusive, Cuir, Massage, Hydraulique Andelarrot (70000) 2 000€ Découvrir
Renault Captur Bioéthanol
Renault Captur Bioéthanol Toulon (83000) 10 990€ Découvrir
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Gramin fenix 8 47mm
Gramin fenix 8 47mm Brest (29200) 650€ Découvrir
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Rouen. Tom Chiappe, pilote de bateau 100% électrique, en course pour le championnat du monde
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple