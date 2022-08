Rouen. La Ville n'autorisera plus l'organisation des 24h motonautiques

La décision est tombée par voie de communiqué. Alors que l'édition 2022 des 24h motonautiques prévue à l'automne a été annulée par l'organisateur, le Rouen Yacht Club, la Ville de Rouen annonce qu'elle ne délivrera plus d'autorisation pour l'organisation de cet événement.

Un effort de sobriété énergétique

Dans son communiqué, la municipalité évoque notamment la "grave crise de l'énergie" et les "efforts importants qui sont demandés à tous, [...], notamment en matière de sobriété énergétique". Elle pointe également le "réchauffement climatique, si tragiquement visible cet été à travers des épisodes majeurs et récurrents de canicules". Des problématiques qui invitent à des choix, vers des événements populaires, gratuits, et puis en phase avec la politique écologique de la Ville de Rouen.

Et le communiqué de citer les Nouvelles fêtes Jeanne d'Arc qui ont rassemblé 160 000 personnes ou la deuxième édition de la fête du fleuve en juillet, avec la performance du funambule Nathan Paulin.

