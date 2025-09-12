En ce moment Messy Lola YOUNG
Près de Rouen. Un bus Teor "totalement embrasé" à Canteleu, le véhicule évacué

Sécurité. Les pompiers sont intervenus à Canteleu près de Rouen, vendredi 12 septembre, pour éteindre un bus entièrement embrasé sur la ligne T3 du réseau Astuce. Le véhicule a été évacué à temps.

Publié le 12/09/2025 à 14h42 - Par Alexandre Leno
Près de Rouen. Un bus Teor "totalement embrasé" à Canteleu, le véhicule évacué
Le bus a été totalement ravagé par les flammes. - Le Courrier Cauchois

L'incident est impressionnant mais il y a plus de peur que de mal. Un bus de la ligne T3 a pris feu au niveau de la station "Prat" à hauteur de Canteleu, vers 11h45, vendredi 12 septembre. Le véhicule était "totalement embrasé" à l'arrivée des secours. Il a été entièrement évacué avant l'extinction du feu qui a été réalisée au moyen de deux lances à incendie.

Pas d'impact sur le collège

D'après les pompiers de Seine-Maritime, "les fumées n'ont pas eu d'impact sur le collège situé à proximité" et aucun blessé n'est à déplorer. Les opérations de dépannage du bus ont pris le relais de l'intervention des secours. En tout, 10 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, aidés par trois engins.

