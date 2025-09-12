Près de Rouen. Un bus Teor "totalement embrasé" à Canteleu, le véhicule évacué

L'incident est impressionnant mais il y a plus de peur que de mal. Un bus de la ligne T3 a pris feu au niveau de la station "Prat" à hauteur de Canteleu, vers 11h45, vendredi 12 septembre. Le véhicule était "totalement embrasé" à l'arrivée des secours. Il a été entièrement évacué avant l'extinction du feu qui a été réalisée au moyen de deux lances à incendie.

Pas d'impact sur le collège

D'après les pompiers de Seine-Maritime, "les fumées n'ont pas eu d'impact sur le collège situé à proximité" et aucun blessé n'est à déplorer. Les opérations de dépannage du bus ont pris le relais de l'intervention des secours. En tout, 10 sapeurs-pompiers se sont rendus sur place, aidés par trois engins.

• A lire aussi. Caen. "Si je vois que je peux dérober quelque chose, je le fais" : un voleur récidiviste devant la justice