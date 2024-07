Canteleu. Quatre blessés dans un face-à-face entre une voiture et un bus

Un accident impliquant un autobus et une voiture s'est produit à Canteleu, dimanche 21 juillet, peu avant 8h30, non loin de la place Anatole France.

Les passagers du bus indemnes

Un Teor et une voiture sont entrés en collision de face. A l'intérieur de la voiture se trouvaient quatre personnes qui ont dû être désincarcérées par les sapeurs-pompiers. Toutes sont blessées, dont une femme et un homme âgés de 40 ans ainsi qu'un adolescent de 17 ans plus grièvement. Un autre jeune de 17 ans est légèrement blessé.

A l'intérieur du bus, aucun des quatre passagers n'a été blessé, indiquent les pompiers.