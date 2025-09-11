Tour de l'Orne cycliste. De Bagnoles à Vimoutiers : où se placer pour encourager les 130 coureurs ?

La 9e édition du Tour de l'Orne masculin se déroule samedi 13 et dimanche 14 septembre, avec à son départ 130 cyclistes classés Open 1, 2 et 3, à la porte des divisions nationales. "Une course sur deux jours avec ce niveau-là, c'est la seule dans l'Orne", lance l'organisateur, Jean-Pierre Henry.

Où voir les cyclistes ?

Samedi, les coureurs partent de Bagnoles-de-l'Orne pour une course en ligne de 122km jusqu'à Sées. Le lendemain, ils prennent part le matin au contre-la-montre de 14,5km autour de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, avant de rejoindre, depuis cette dernière commune, Vimoutiers. "On n'y a jamais été ! C'est presque le seul coin de l'Orne qu'on n'avait pas fait, donc on aura vraiment fait le tour de l'Orne", se réjouit Jean-Pierre Henry.

"Le pays d'Auge, avec son beau décor et ses côtes"

Et cette dernière étape s'annonce plus difficile, selon lui. "Vimoutiers, c'est le pays d'Auge, avec son beau décor et ses côtes, sourit-il. Sauf les Champeaux, les coureurs vont prendre quasiment toutes les autres montées de la course mythique Paris-Camembert, poursuit Jean-Pierre Henry, notamment la Cambre qui est à 13%, la Cavée à Crouttes à 15% et la côte de Gacé à Vimoutiers". L'arrivée est, elle, prévue face à la mairie, rue du Châtelet. Autres points chauds du week-end : la montée vers Carrouges et la côte de l'Abreuvoir en forêt d'Ecouves, samedi.