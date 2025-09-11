En ce moment LA BOULETTE (GENERATION NAN NAN) DIAMS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Tour de l'Orne cycliste. De Bagnoles à Vimoutiers : où se placer pour encourager les 130 coureurs ?

Sport. 130 cyclistes s'élanceront pour la 9e édition du Tour de l'Orne masculin, samedi 13 septembre. Les coureurs vont traverser, en trois étapes, le département de Bagnoles-de-l'Orne à Vimoutiers, avec plusieurs points chauds sur le parcours.

Publié le 11/09/2025 à 17h34 - Par Simon Lebaron
Tour de l'Orne cycliste. De Bagnoles à Vimoutiers : où se placer pour encourager les 130 coureurs ?
Le Tour de l'Orne était déjà parti de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe en 2023. - Archives

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

La 9e édition du Tour de l'Orne masculin se déroule samedi 13 et dimanche 14 septembre, avec à son départ 130 cyclistes classés Open 1, 2 et 3, à la porte des divisions nationales. "Une course sur deux jours avec ce niveau-là, c'est la seule dans l'Orne", lance l'organisateur, Jean-Pierre Henry.

Où voir les cyclistes ?

Samedi, les coureurs partent de Bagnoles-de-l'Orne pour une course en ligne de 122km jusqu'à Sées. Le lendemain, ils prennent part le matin au contre-la-montre de 14,5km autour de Sainte-Gauburge-Sainte-Colombe, avant de rejoindre, depuis cette dernière commune, Vimoutiers. "On n'y a jamais été ! C'est presque le seul coin de l'Orne qu'on n'avait pas fait, donc on aura vraiment fait le tour de l'Orne", se réjouit Jean-Pierre Henry.

"Le pays d'Auge, avec son beau décor et ses côtes"

Et cette dernière étape s'annonce plus difficile, selon lui. "Vimoutiers, c'est le pays d'Auge, avec son beau décor et ses côtes, sourit-il. Sauf les Champeaux, les coureurs vont prendre quasiment toutes les autres montées de la course mythique Paris-Camembert, poursuit Jean-Pierre Henry, notamment la Cambre qui est à 13%, la Cavée à Crouttes à 15% et la côte de Gacé à Vimoutiers". L'arrivée est, elle, prévue face à la mairie, rue du Châtelet. Autres points chauds du week-end : la montée vers Carrouges et la côte de l'Abreuvoir en forêt d'Ecouves, samedi.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tour de l'Orne cycliste. De Bagnoles à Vimoutiers : où se placer pour encourager les 130 coureurs ?
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple