Tour de l'Orne. Une centaine de cyclistes dans le Perche

Il était absent du tracé lors des trois dernières éditions. Le Perche fait son retour au programme du Tour de l'Orne cycliste, et de quelle manière ! Pour la première fois, les trois épreuves de l'événement se déroulent toutes dans cette région ornaise, samedi 7 et dimanche 8 septembre. "On était venu dans le Perche, mais qu'avec un départ à Bellême pour arriver à L'Aigle, se souvient l'organisateur Jean-Pierre Henry. Là, on va sillonner le Perche. C'est un souhait qu'on avait de faire découvrir cette région aux coureurs."

Au moins 130 cyclistes sont attendus au départ de la première étape le samedi à 13h50 pour une première course en ligne de 130km, entre Longny-au-Perche et Rémalard. Le dimanche dès 9h, un contre-la-montre de 16,5km autour de Bellême les attend, avant de repartir de cette commune à 14h20 pour une troisième étape en ligne "difficile" de 100km jusqu'au Theil-sur-Huisne. "Ce ne sont pas des côtes dures, mais des faux plats à répétition, explique Jean-Pierre Henry. C'est le Perche, ça monte et ça descend tout le temps !"

Le podium à l'issue de la première étape du Tour de l'Orne 2023.