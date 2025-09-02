En ce moment Survive Lewis CAPALDI
Alençon. Parcours, rues barrées : tout savoir sur le critérium cycliste

Sport. Annulé en juin à cause d'intempéries, le critérium cycliste d'Alençon se tient mercredi 3 septembre. Pendant 50 tours, 80 coureurs s'affrontent sur un nouveau parcours autour de la mairie.

Publié le 02/09/2025 à 14h25, mis à jour le 02/09/2025 à 15h11 - Par Lucie Peudevin
Le critérium cycliste d'Alençon se déroule mercredi 3 septembre. - Olivier HÉRON - Ville d'Alençon

Le critérium d'Alençon a lieu mercredi 3 septembre, de 20h à 22h. D'abord prévu le 25 juin dernier, la grêle et les orages n'avaient pas permis à l'événement cycliste d'être maintenu. Mercredi, 70 à 80 coureurs de niveau régional s'élanceront sur le nouveau circuit du Grand prix de la Ville.

Rues barrées et stationnements interdits

Le parcours de 1,4km débutera place Foch et empruntera les rues Alexandre Ier, Balzac et Jullien, puis la place du commandant Desmeulles, les rues Marcel Palmier, du Collège, de la Chaussée et le rond-point de la place Foch. Ces rues et celles adjacentes seront barrées entre 19h15 à 22h30. Le stationnement sera interdit ou perturbé de 8h à 22h30 sur tout le périmètre du circuit et à ses alentours. L'accès au parking de la porte de Lancrel sera totalement interdit de 19h15 à 22h30.

Toutefois, des déviations et des aménagements seront mis en place afin d'assurer la circulation.

