Fécamp. Un espace des 1 000 premiers jours pour accompagner les parents des 0-3 ans

On l'appelle la période des 1 000 premiers jours : des quatre mois de grossesse au troisième anniversaire, c'est un temps capital pour le développement d'un enfant. Sommeil, alimentation, langage, propreté… Pour accompagner les parents de ces tout petits et répondre à leurs problématiques, l'agglomération Fécamp Caux Littoral crée un espace des 1 000 premiers jours. "Une porte d'entrée" pour les parents, résume Laurent Vasset, président de la communauté d'agglomération, "avec un pôle identifié, de proximité, où ils trouveront des conseils et qui pourra les orienter vers différents partenaires".

Des échanges sans jugement

Les parents de jeunes enfants de l'agglomération peuvent ainsi bénéficier de rencontres individualisées avec des accompagnantes à la parentalité, d'ateliers autour de diverses thématiques et, nouveauté, de temps d'échanges collectifs, tous les jeudis, de 14h30 à 17h30 (sans inscription). "Cela permet notamment aux parents qui peuvent être isolés socialement ou géographiquement de se rencontrer, sans jugement, de façon régulière. Les parents vont grandir ensemble, au même titre que leurs enfants. Par notre approche et notre veille professionnelle, nous pouvons les accompagner, sans interférer avec les choix éducatifs des parents", souligne Marie-Pierre Cotard, l'une des agents formés pour cet espace des 1 000 premiers jours.

Eveil, langage, burn-out parental…

La trentaine d'ateliers thématiques gratuits a été élaborée en consultation avec les parents. Eveil culturel et artistique, bronchiolite, premiers secours, sorties nature, burn-out parental… Ils sont divers et contemporains. "Grâce aux neurosciences, on comprend aujourd'hui mieux comment se développe le cerveau du jeune enfant et en quoi cette période des 1 000 premiers jours est déterminante pour la santé mentale du futur adulte", souligne Nadia Ledun, responsable du pôle parentalité et petite enfance.

Cet espace des 1 000 premiers jours est implanté à l'espace petite enfance Le Pré en Bulles, dans le quartier du Ramponneau, à Fécamp. Tous les parents qui résident dans l'agglomération Fécamp Caux Littoral peuvent y accéder, sans conditions de ressources.

Pratique. Les ateliers 2025-2026 du pôle parentalité sont à retrouver ici. Echanges collectifs à l'espace 1 000 premiers tous les jeudis, de 14h30 à 17h30, sans inscription. Plus d'infos ici, par mail à parentalite@agglo-fecampcauxlittoral.fr et par téléphone au 02 35 28 96 95.