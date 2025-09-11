En ce moment Too Sweet HOZIER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Fécamp. Un espace des 1 000 premiers jours pour accompagner les parents des 0-3 ans

Société. L'agglomération Fécamp Caux Littoral ouvre un espace des 1 000 premiers jours dédié à l'accompagnement des parents, de la grossesse jusqu'aux 3 ans de leur enfant, période de la vie cruciale pour le développement. Ateliers, rencontres individuelles et temps d'échanges collectifs sont proposés.

Publié le 11/09/2025 à 10h46 - Par Célia Caradec
Fécamp. Un espace des 1 000 premiers jours pour accompagner les parents des 0-3 ans
Les professionnelles du pôle parentalité et petite enfance de l'agglomération de Fécamp Caux Littoral accompagnent les jeunes parents sur diverses problématiques. - Célia Caradec

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

On l'appelle la période des 1 000 premiers jours : des quatre mois de grossesse au troisième anniversaire, c'est un temps capital pour le développement d'un enfant. Sommeil, alimentation, langage, propreté… Pour accompagner les parents de ces tout petits et répondre à leurs problématiques, l'agglomération Fécamp Caux Littoral crée un espace des 1 000 premiers jours. "Une porte d'entrée" pour les parents, résume Laurent Vasset, président de la communauté d'agglomération, "avec un pôle identifié, de proximité, où ils trouveront des conseils et qui pourra les orienter vers différents partenaires". 

Des échanges sans jugement

Les parents de jeunes enfants de l'agglomération peuvent ainsi bénéficier de rencontres individualisées avec des accompagnantes à la parentalité, d'ateliers autour de diverses thématiques et, nouveauté, de temps d'échanges collectifs, tous les jeudis, de 14h30 à 17h30 (sans inscription). "Cela permet notamment aux parents qui peuvent être isolés socialement ou géographiquement de se rencontrer, sans jugement, de façon régulière. Les parents vont grandir ensemble, au même titre que leurs enfants. Par notre approche et notre veille professionnelle, nous pouvons les accompagner, sans interférer avec les choix éducatifs des parents", souligne Marie-Pierre Cotard, l'une des agents formés pour cet espace des 1 000 premiers jours.

Marie-Pierre Cotard

Eveil, langage, burn-out parental…

La trentaine d'ateliers thématiques gratuits a été élaborée en consultation avec les parents. Eveil culturel et artistique, bronchiolite, premiers secours, sorties nature, burn-out parental… Ils sont divers et contemporains. "Grâce aux neurosciences, on comprend aujourd'hui mieux comment se développe le cerveau du jeune enfant et en quoi cette période des 1 000 premiers jours est déterminante pour la santé mentale du futur adulte", souligne Nadia Ledun, responsable du pôle parentalité et petite enfance.

Nadia Ledun, responsable du pôle parentalité à Fécamp Caux Littoral

Cet espace des 1 000 premiers jours est implanté à l'espace petite enfance Le Pré en Bulles, dans le quartier du Ramponneau, à Fécamp. Tous les parents qui résident dans l'agglomération Fécamp Caux Littoral peuvent y accéder, sans conditions de ressources.

A lire aussi. Fécamp. Ateliers parentalité : à trois ans, ils ont déjà visité le musée des Pêcheries !

Pratique. Les ateliers 2025-2026 du pôle parentalité sont à retrouver ici. Echanges collectifs à l'espace 1 000 premiers tous les jeudis, de 14h30 à 17h30, sans inscription. Plus d'infos ici, par mail à parentalite@agglo-fecampcauxlittoral.fr et par téléphone au 02 35 28 96 95.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Canapé
Canapé Laissey (25820) 1 000€ Découvrir
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation
Thermomix TM6 – Comme neuf, 6 mois d'utilisation Dijon (21000) 830€ Découvrir
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Fécamp. Un espace des 1 000 premiers jours pour accompagner les parents des 0-3 ans
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple