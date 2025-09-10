Près de Rouen. Collision entre un poids lourd et une camionnette, un blessé grave

Un poids lourd et une camionnette se sont percutés, mercredi 10 septembre vers 8h30, sur le boulevard industriel à Saint-Etienne-du-Rouvray. L'accident s'est produit à hauteur de la société Normandie Diesel dans le sens rond-point des Vaches vers Rouen.

29 sapeurs-pompiers mobilisés

La camionnette a percuté par l'arrière le poids lourd. Le chauffeur de la camionnette est resté bloqué dans son habitacle. Après sa désincarcération, le conducteur a été transporté au CHU de Rouen. Il a été grièvement blessé. Le chauffeur du poids lourd est indemne.

L'intervention a mobilisé 29 sapeurs-pompiers dont une équipe de l'unité de sauvetage appui et recherche (USAR).