Astrologie. Votre horoscope signe par signe du jeudi 11 septembre

Loisir. Tous les jours sur Tendance Ouest, découvrez votre horoscope avec Camille.

Publié le 11/09/2025 à 05h00 - Par Laure
Bélier

Faites des concessions, accordez-vous de petites escapades. Cela requinquera votre relation.

Taureau

Vous sortez d'un mauvais pas grâce à vos efforts personnels. Votre performance sera une fierté réelle.

Gémeaux

Vous n'aurez aucun mal à évoluer dans une bonne ambiance car votre bonne humeur sera communicative.

Cancer

Votre enthousiasme contagieux ainsi que votre capacité à vous dépasser, relance l'ambiance et sonne le glas de la morosité.

Lion

Vous appréciez l'ambiance conviviale et vous êtes prêt à embrayer, à passer la première, démarrer et saisir toutes les opportunités qui se présentent.

Vierge

Vous vous sentirez plus nerveux que d'habitude, un grand désir de liberté est en cause. Accordez-vous du temps pour vous seul.

Balance

Vous avez besoin de sécurité affective. Mais vous êtes trop possessif, vos émotions sont trop puissantes.

Scorpion

Ne faites pas de votre quête amoureuse une croisade ! Un peu de légèreté et de recul vous ferait le plus grand bien.

Sagittaire

La journée s'annonce riche en rebondissements et apporte un courant de fantaisie bienvenu dans le climat actuel.

Capricorne

Votre capacité à remettre en question votre mode de vie fait de vous quelqu'un de mobile.

Verseau

Ne vous rendez pas malade pour de petits désaccords amoureux ou familiaux, même si vous trouvez souvent le quotidien un peu morose…

Poissons

Vous gagnez rapidement des certitudes, et vous faites tout ce qui est en votre pouvoir, pour les attester.

