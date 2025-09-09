Près de L'Aigle. Quatre employés au chômage technique après l'incendie d'une boulangerie

15 sapeurs-pompiers ont été déployés tôt vers 4h30 ce mardi 9 septembre. La boulangerie La Craquantine, située rue des écoles à Moulins-la-Marche, a été victime d'un incendie. Le feu s'est déclaré dans le laboratoire de 120m2. L'outil de travail a été entièrement détruit par les flammes.

Pas de blessé

L'événement n'a pas fait de blessés. Selon les pompiers, 4 employés se retrouvent au chômage technique.