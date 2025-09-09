Autoroute A13. Des travaux perturbent la circulation : vitesse limitée à 70km/h et bretelle fermée

Attention si vous empruntez l'autoroute A13, dans le Calvados, des petites perturbations sont attendues. Dans les deux sens de circulation, à hauteur de Pont-l'Evêque, la vitesse est limitée à 70km/h avec un basculement de chaussée. Sur la portion, les usagers circulent sur une seule voie par sens de circulation.

Jusqu'au vendredi 12

La bretelle de l'échangeur A13 depuis Paris en direction de l'A132 Deauville est fermée. Ces travaux ont débuté lundi 8 septembre, et se poursuivent jusqu'au vendredi 12, 24 heures sur 24.

La raison ? Des travaux de chaussée menés par la SAPN, la Société des autoroutes Paris-Normandie. Elle propose d'ailleurs des déviations aux automobilistes. "Les usagers arrivant de l'A13 Paris et voulant sortir vers l'A132 continuent leur trajet sur l'A13 vers Caen, sortent à l'échangeur de la Haie Tondue et reprennent l'A13 vers Paris jusqu'à l'échangeur A13/A132 où ils retrouvent leur destination d'origine", écrit-elle.