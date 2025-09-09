En ce moment I kissed a girl Katy PERRY
Autoroute A13. Des travaux perturbent la circulation : vitesse limitée à 70km/h et bretelle fermée

Mobilité. Jusqu'au vendredi 12 septembre, des travaux sont engagés sur l'autoroute A13 à hauteur de Pont-l'Evêque.

Publié le 09/09/2025 à 09h04 - Par Lilian Fermin
Autoroute A13. Des travaux perturbent la circulation : vitesse limitée à 70km/h et bretelle fermée
Des travaux ont lieu sur l'autoroute A13 au niveau de Pont-l'Evêque. - European Roads

Attention si vous empruntez l'autoroute A13, dans le Calvados, des petites perturbations sont attendues. Dans les deux sens de circulation, à hauteur de Pont-l'Evêque, la vitesse est limitée à 70km/h avec un basculement de chaussée. Sur la portion, les usagers circulent sur une seule voie par sens de circulation. 

A lire aussi. Bloquons tout le 10 septembre. Quelles répercussions sur les lignes de train en Normandie ?

Jusqu'au vendredi 12

La bretelle de l'échangeur A13 depuis Paris en direction de l'A132 Deauville est fermée. Ces travaux ont débuté lundi 8 septembre, et se poursuivent jusqu'au vendredi 12, 24 heures sur 24. 

La raison ? Des travaux de chaussée menés par la SAPN, la Société des autoroutes Paris-Normandie. Elle propose d'ailleurs des déviations aux automobilistes. "Les usagers arrivant de l'A13 Paris et voulant sortir vers l'A132 continuent leur trajet sur l'A13 vers Caen, sortent à l'échangeur de la Haie Tondue et reprennent l'A13 vers Paris jusqu'à l'échangeur A13/A132 où ils retrouvent leur destination d'origine", écrit-elle.

