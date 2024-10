Calvados. L'A13 fermée : un arbre est tombé sur une ligne électrique

L'autoroute A13 est coupée momentanément entre Dozulé et Pont-l'Evêque jeudi 24 octobre. Depuis 14h, la circulation était impossible dans les deux sens de circulation sur le secteur. La raison ? A la suite de travaux sur les dépendances vertes, un arbre est tombé sur une ligne électrique.

"Les équipes d'intervention et de sécurité sont sur le site de l'événement pour assurer le balisage, la protection du site et le nettoyage du site", indique Bison Futé. Conséquence, des déviations sont mises en place. Si la circulation a bien repris dans un sens, elle est toujours impossible vers Paris. Les usagers sortent à l'échangeur 30, et retrouvent l'A13 à l'échangeur 29, en empruntant le réseau secondaire.

Pour le moment, un bouchon de six kilomètres s'est formé. "La durée de l'événement est indéterminée", regrette Bison Futé.