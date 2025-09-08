En ce moment Daisies Justin BIEBER
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Manche. Sarah Levavasseur participe au championnat d'Europe des métiers en peinture décoration

Economie. Sarah Levavasseur, habitante de Saint-Jean-d'Elle, part au Danemark, lundi 8 septembre. Cette jeune peintre-décoratrice de 22 ans participe au championnat d'Europe des métiers, Euroskills.

Publié le 08/09/2025 à 15h21 - Par Thibault Lecoq
Manche. Sarah Levavasseur participe au championnat d'Europe des métiers en peinture décoration
Sarah Levavasseur participe du 9 au 13 septembre aux Euroskills, le championnat d'Europe des métiers, en peinture décoration. - WorldSkills France

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Sarah Levavasseur habite à Saint-Jean-d'Elle dans la Manche. Lundi 8 septembre, elle part en direction de Herning au Danemark, pour les Euroskills, la compétition européenne des métiers. La jeune femme de 22 ans participe dans la catégorie peinture décoration. La compétition se tient du 9 au 13 septembre.

• A lire aussi. Coutances. Le CFA Bâtiment accueille l'entraînement d'Axel Giusta avant les championnats d'Europe des métiers

Au programme des épreuves, il y a du papier peint avec une porte à passer et un angle, une œuvre libre, un logo à faire à main levée… Pour réaliser tous les exercices, les candidats ont 18 heures sur trois jours. Chaque réalisation donne un nombre de points et le candidat qui en a le plus gagne la médaille d'or.

Compétitrice dans l'âme

La compétition est une passion depuis toute petite pour Sarah Levavasseur. "Depuis toute petite, je fais de l'équitation, j'ai toujours eu le déclic de la compétition", assure-t-elle. La passion de la peinture décoration est arrivée après. "On ne fait que la finition. On vient à la fin du chantier. Ce que les clients recherchent, c'est la couleur, que le chantier soit fini aussi", détaille-t-elle. Pourtant ce métier n'était pas une évidence pour elle. "Ça n'a pas été mon premier choix. J'ai voulu faire de la ressource humaine, puis j'ai choisi un BTS comptabilité. Ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis réorientée. C'est en faisant la maison de mon beau-frère qu'il y a eu un déclic", témoigne-t-elle. Elle se forme au CFA Bâtiment de Caen. Avec cette compétition, elle veut aussi montrer que les femmes ont toute leur place dans les métiers du bâtiment.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Galerie Fiat Panda
Galerie Fiat Panda Quantilly (18110) 150€ Découvrir
Bonnes affaires
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition.
Machine à broder Brother en occasion avec cette Innovis V3 limited edition. Meaux (77100) 740€ Découvrir
Barbecue grillades rôtissoire cuisson
Barbecue grillades rôtissoire cuisson Villeneuve-d'Ascq (59491) 30€ Découvrir
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle
ACHETE / Tissus anciens, beau linge brodé, dentelle Saulieu (21210) 0€ Découvrir
Pergola verrière - T.B.E.
Pergola verrière - T.B.E. Brignais (69530) 1 200€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Manche. Sarah Levavasseur participe au championnat d'Europe des métiers en peinture décoration
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple