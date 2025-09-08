Manche. Sarah Levavasseur participe au championnat d'Europe des métiers en peinture décoration

Sarah Levavasseur habite à Saint-Jean-d'Elle dans la Manche. Lundi 8 septembre, elle part en direction de Herning au Danemark, pour les Euroskills, la compétition européenne des métiers. La jeune femme de 22 ans participe dans la catégorie peinture décoration. La compétition se tient du 9 au 13 septembre.

Au programme des épreuves, il y a du papier peint avec une porte à passer et un angle, une œuvre libre, un logo à faire à main levée… Pour réaliser tous les exercices, les candidats ont 18 heures sur trois jours. Chaque réalisation donne un nombre de points et le candidat qui en a le plus gagne la médaille d'or.

Compétitrice dans l'âme

La compétition est une passion depuis toute petite pour Sarah Levavasseur. "Depuis toute petite, je fais de l'équitation, j'ai toujours eu le déclic de la compétition", assure-t-elle. La passion de la peinture décoration est arrivée après. "On ne fait que la finition. On vient à la fin du chantier. Ce que les clients recherchent, c'est la couleur, que le chantier soit fini aussi", détaille-t-elle. Pourtant ce métier n'était pas une évidence pour elle. "Ça n'a pas été mon premier choix. J'ai voulu faire de la ressource humaine, puis j'ai choisi un BTS comptabilité. Ça ne me plaisait pas du tout. Je me suis réorientée. C'est en faisant la maison de mon beau-frère qu'il y a eu un déclic", témoigne-t-elle. Elle se forme au CFA Bâtiment de Caen. Avec cette compétition, elle veut aussi montrer que les femmes ont toute leur place dans les métiers du bâtiment.