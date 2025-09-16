Compétition européenne des métiers. Trois jeunes candidats normands reçoivent la médaille d'excellence

Du 9 au 13 septembre, la ville de Herning au Danemark a accueilli la 47e compétition européenne des métiers. 32 pays du continent étaient présents pour l'événement. Au terme du concours, les 37 Français remportent la première place au classement avec 27 médailles : 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 5 médailles de bronze et 10 d'excellence.

Une jeune déjà médaille lors des WorldSkills

3 jeunes Normands se sont particulièrement démarqués dans les confrontations et rentrent au pays avec des médailles d'excellence. Sarah Levavasseur âgée de 22 ans, originaire de Saint-Jean-d'Elle, près de Saint-Lô. Elle représentait le métier Peinture et Décoration. La jeune Manchoise avait déjà remporté la médaille d'argent à la compétition nationale WorldSkills 2023. La Caennaise Louise Dubois et Mathéo Gassion, originaire de Flers, tous les deux âgés de 22 ans, médaillés d'or à Lyon en 2023, ont représenté le métier Challenge Entrepreneurial en équipe.