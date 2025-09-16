En ce moment I love you always forever Donna LEWIS
PODCASTS NEWSLETTERS

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En ce moment

Compétition européenne des métiers. Trois jeunes candidats normands reçoivent la médaille d'excellence

Economie. Originaires de la Manche, du Calvados et de l'Orne, trois jeunes Normands ont remporté les médailles d'excellence à la 47e compétition européenne des métiers.

Publié le 16/09/2025 à 08h54 - Par Soline Grellier
Compétition européenne des métiers. Trois jeunes candidats normands reçoivent la médaille d'excellence
Sarah Levavasseur avait déjà remporté la médaille d'argent lors de la compétition WorldSkills à Lyon en 2023. - WorldSkills France

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous

Du 9 au 13 septembre, la ville de Herning au Danemark a accueilli la 47compétition européenne des métiers. 32 pays du continent étaient présents pour l'événement. Au terme du concours, les 37 Français remportent la première place au classement avec 27 médailles : 7 médailles d'or, 5 médailles d'argent, 5 médailles de bronze et 10 d'excellence.

Une jeune déjà médaille lors des WorldSkills

3 jeunes Normands se sont particulièrement démarqués dans les confrontations et rentrent au pays avec des médailles d'excellence. Sarah Levavasseur âgée de 22 ans, originaire de Saint-Jean-d'Elle, près de Saint-Lô. Elle représentait le métier Peinture et Décoration. La jeune Manchoise avait déjà remporté la médaille d'argent à la compétition nationale WorldSkills 2023. La Caennaise Louise Dubois et Mathéo Gassion, originaire de Flers, tous les deux âgés de 22 ans, médaillés d'or à Lyon en 2023, ont représenté le métier Challenge Entrepreneurial en équipe.

Newsletter

Restez informé ! Recevez des alertes pour être au courant de toutes les dernières actualités.

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Réagir à cet article

L'espace des commentaires est ouvert aux inscrits.
Connectez-vous ou créez un compte pour pouvoir commenter cet article.

A lire aussi

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
En direct

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Les plus lus
Petites Annonces
Immobilier
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer
Maison 3 pièces avec 2 chambres à louer Saint-Lô (50000) 600€ Découvrir
Appartement F1
Appartement F1 Grenoble (38000) 455€ Découvrir
Studio meublé
Studio meublé Roubaix (59100) 400€ Découvrir
Appartement 2 pièces meublé
Appartement 2 pièces meublé Toulouse (31000) 600€ Découvrir
Automobile
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan
Vends Nissan Micra 80 cv Sedan Bordeaux (33000) 4 500€ Découvrir
4x4 haut de gamme
4x4 haut de gamme Andainville (80140) 21 000€ Découvrir
MERCEDES GLA 200 CDI
MERCEDES GLA 200 CDI Hazebrouck (59190) 16 500€ Découvrir
Twingo
Twingo Saint-Quentin-la-Motte-Croix-au-Bailly (80880) 2 500€ Découvrir
Bonnes affaires
Faïence 20 x 20 INSISE
Faïence 20 x 20 INSISE Lyon (69001) 15€ Découvrir
Carrelage imitation travertin
Carrelage imitation travertin Lyon (69001) 15€ Découvrir
Robinet neuf pour radiateur en fonte
Robinet neuf pour radiateur en fonte Quimper (29000) 130€ Découvrir
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie
24 couvert en argent massif signée Hénin & Cie Sarcelles (95200) 800€ Découvrir
L'application mobile de Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Tendance Session
Inscrivez vous à la newsletter
Les pronostics avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
L'emploi avec Tendance Ouest
L'agenda des sorties de Tendance Ouest
Les concerts avec Tendance Ouest

Envie d'afficher votre publicité ?

Contactez-nous
Compétition européenne des métiers. Trois jeunes candidats normands reçoivent la médaille d'excellence
Le journal
Actualités en direct Actualités de la Manche Actualités du Calvados L’actualité dans l’Orne L’actualité en Seine-Maritime L’actualité dans l’Eure L'agenda des sorties Calendrier et résultats sportifs Élections Archives
Annonceurs
Régie publicitaire Centre d'impression Professionnels de l'immobilier Professionnels de l'automobile Cabinet de recrutement Mandataire d'AJL
Sites d'actualités
La Manche Libre L'Écho du Berry Le Courrier Cauchois La Renaissance Normandie Sport Le Courrier de la Mayenne Haut Anjou L'Écho d'Ancenis
Services
Annonces légales Petites annonces Avis de décès Annonces notariales Info-trafic Horoscope
Communauté
Partager une info Newsletter Se connecter Nous contacter Application Android Application Apple