Piétons tués à Pirou. Pour Noëlle Leforestier, la maire, "les agents ont été "formidables"

Deux personnes sont mortes et deux autres grièvement blessées, samedi 6 septembre à Pirou. Ils ont été fauchés par une voiture partie du rond-point de la D650 et qui s'est arrêté 600m plus loin, sur le front de mer. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur a fait un malaise et son pied est resté coincé sur l'accélérateur. Le conducteur et sa passagère seraient des habitants de la commune et les victimes, des touristes de passage.

Une cellule psychologique a été ouverte

Noëlle Leforestier, la maire, veut maintenant aller de l'avant après ce drame, pour s'occuper des habitants. Une cellule psychologique a été ouverte, aussi bien pour les touristes que pour les Pirouais. Il faut contacter la mairie pour y avoir accès. L'élue tient à remercier les services de secours et de l'Etat, qui ont été particulièrement présents durant ce week-end. "Sur le terrain, les interventions ont été très vite et très coordonnées", explique la maire. Elle ajoute : "Tous les agents de la mairie ont été formidables, ils ont tout nettoyé." Dans sa course folle, la voiture a tapé contre des panneaux routiers, sans que cela ne semble pouvoir l'arrêter. "Ce sont des dégâts matériels, on va gérer ça", assure l'édile. Elle a aussi pu compter sur le soutien des autres élus du département, et des services de l'Etat avec la sous-préfecture de Coutances.

Aller à la rencontre des habitants

Avec ses adjoints, elle est allée à la rencontre des habitants et des commerçants sur le marché du dimanche, pour discuter avec tout le monde. Elle a aussi rencontré le patron de la pizzeria, qui est endommagée. "'Lui, il faut lui remonter le moral", affirme Noëlle Leforestier. Il a annoncé sur les réseaux sociaux devoir fermer pour plusieurs mois.