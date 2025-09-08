Sud-Manche. Accident sur l'axe Avranches-Granville, la route coupée à la circulation

Un accident impliquant trois voitures s'est produit lundi 8 septembre vers 16h45 sur l'axe Avranches-Granville, à hauteur de Marcey-les-Grèves. 19 pompiers ont été dépêchés sur place. Ils prennent en charge les huit occupants des trois véhicules.

Route coupée

La route est coupée à la circulation.

Plus d'informations à venir.