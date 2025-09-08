Caen. Auxiliaire de vie, elle se sert de la carte bleue d'une personne vulnérable

En ce moment Viens on essaie (feat Julien Doré) VITAA


Sécurité. Une femme de 35 ans répondait d'escroquerie et d'abus de confiance envers une personne âgée dont elle s'occupait à Caen du 23 août au 30 septembre 2024.

Publié le 08/09/2025 à 18h45 - Par Martine Dubos

L'auxiliaire de vie se servait de la carte bleue de la personne âgée. Elle était jugée au tribunal de Caen le 4 septembre dernier. - Fotolia

Courant septembre 2024, une plainte est déposée par une dame âgée à Caen. Elle tient très sérieusement ses comptes et en recevant ses relevés bancaires, elle constate que des sommes indues ont été prélevées avec sa carte bleue. Elle emploie une auxiliaire de vie. Cette dernière l'aide quand elle veut faire des achats sur Internet, car elle ne sait pas se servir des outils informatiques. Ses doutes se portent aussitôt sur cette femme.

Elle propose un échéancier

Elle est auditionnée et reconnaît avoir acheté du 26 août au 30 septembre quatre robes, sept pyjamas, un manteau, des vêtements d'enfants, des bijoux… "J'ai fait cela sur un coup de tête, car j'étais en difficulté financière", justifie-t-elle. Lors de la perquisition à son domicile, tous les objets ont été retrouvés.

A la barre le 4 septembre, la trentenaire confirme ces dires et explique qu'elle avait mémorisé les numéros de la carte bancaire lorsqu'elle avait fait les achats avec sa patronne. Elle veut la rembourser en proposant un échéancier. Elle sait que la victime s'est trouvée en découvert à la banque. "La dame avait confiance en vous. Comment avez-vous pu faire ça ? De plus, ces achats n'étaient pas de première nécessité", s'étonne la présidente. Elle répond : "Je n'ai pas réfléchi. Je ne peux pas m'en empêcher. Je regrette beaucoup."

Le procureur remarque que les prévenus dans ce genre d'affaires ont toujours la même réponse, "c'est plus fort que moi". "Je veux bien le croire, mais vous êtes en récidive." Il réclame de la prison ferme. L'avocate de la défense demande la clémence de la cour. "Plutôt que d'une punition, ma cliente a besoin de soins." Après délibéré, la prévenue est condamnée à 12 mois de prison avec sursis probatoire pendant 2 ans. Obligation de soins, travail ou formation. Interdiction d'exercer une profession d'aide à la personne durant 5 ans. Inéligibilité de 1 an.

