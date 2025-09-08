En ce moment Never Enough Charlie WINSTON
Sud-Manche. Accident sur l'axe Avranches-Granville : trois véhicules impliquées, quatre personnes à l'hôpital

Sécurité. Un accident impliquant trois voitures s'est produit lundi 8 septembre vers 16h45 à Marcey-les-Grèves, près d'Avranches, sur l'axe reliant cette dernière à Granville. L'axe routier est coupé à la circulation.

Publié le 08/09/2025 à 17h40, mis à jour le 08/09/2025 à 19h32 - Par Lucien Devôge
Les pompiers sont mobilisés à Marcey-les-Grèves lundi 8 septembre, pour venir en aide aux occupants de trois véhicules impliqués dans un accident. - Illustration

Un accident impliquant trois voitures s'est produit lundi 8 septembre vers 16h45 sur l'axe Avranches-Granville, à hauteur de Marcey-les-Grèves. 19 pompiers ont été dépêchés sur place. Ils prennent en charge les huit occupants des trois véhicules. Une femme de 55 ans a été transportée paramédicalisée vers le centre hospitalier d'Avranches. Trois autres victimes - un homme de 63 ans, une femme de 32 ans et une jeune fille de 11 ans - ont également été transportées vers ce centre hospitalier. 

Deux hommes de 40 et 75 ans, une fillette de 5 ans et une femme de 73 ans ont été laissés sur place après avis médical.

