Sud-Manche. Accident sur l'axe Avranches-Granville : trois véhicules impliquées, quatre personnes à l'hôpital

Un accident impliquant trois voitures s'est produit lundi 8 septembre vers 16h45 sur l'axe Avranches-Granville, à hauteur de Marcey-les-Grèves. 19 pompiers ont été dépêchés sur place. Ils prennent en charge les huit occupants des trois véhicules. Une femme de 55 ans a été transportée paramédicalisée vers le centre hospitalier d'Avranches. Trois autres victimes - un homme de 63 ans, une femme de 32 ans et une jeune fille de 11 ans - ont également été transportées vers ce centre hospitalier.

Deux hommes de 40 et 75 ans, une fillette de 5 ans et une femme de 73 ans ont été laissés sur place après avis médical.

