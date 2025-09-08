En ce moment SMOOTH SANTANA
Saint-Romain-de-Colbosc. 10e édition du Petit salon du Lire et des auteurs normands

Loisir. Le Petit salon du Lire et des auteurs normands fête cette année ses 10 ans. L'événement se déroule samedi 13 et dimanche 14 septembre au château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc.

Publié le 08/09/2025 à 14h22 - Par Gilles Anthoine
Saint-Romain-de-Colbosc. 10e édition du Petit salon du Lire et des auteurs normands
Le Petit salon du Lire et des auteurs normands fête ses 10 ans à Saint-Romain-de-Colbosc. - Pixabay

Le Petit salon du Lire et auteurs normands donne rendez-vous au public samedi 13 et dimanche 14 septembre au château de Gromesnil à Saint-Romain-de-Colbosc. L'événement fête cette année ses 10 ans.

C'est un salon généraliste qui va rassembler plus d'une trentaine d'auteurs (romanciers, dessinateurs, littérature jeunesse, fantasy et documentaires). Cette année, l'événement va célébrer les arts en invitant des artistes en plus des auteurs et va mettre en valeur différentes œuvres (sculpture, peinture, concert avec lecture musicale, photographie).

Programme

Rendez-vous dès le samedi de 14h15 à 18h pour découvrir des animations, expositions et ateliers créatifs (calligraphie, arts plastiques et arts graphiques). Un concert sera proposé, sur inscription obligatoire en bibliothèque, sous la verrière du Château à 18h30. C'est le groupe Birder Line qui se produira. Les quatre artistes proposent, grâce à un violon, une guitare, une contrebasse et des percussions, de vous emmener dans leur univers poétique et musical.

Le dimanche sera consacré aux rencontres et aux dédicaces. Des écrivains de toute la région attendent le public. De la bande dessinée à la jeunesse, en passant par les romans, il y en aura pour tous les goûts. Vous pourrez rencontrer les 36 auteurs de 10h à 12h15 et de 14h15 à 18h.

Le Petit salon du Lire et auteurs normands est gratuit.

