Saint-Romain-de-Colbosc. Un week-end d'art, de jardin et de biodiversité au château de Gromesnil les 10 et 11 mai

Pendant deux jours, les 10 et 11 mai 2025, Gromesnil dans tous ses états transformera le parc du château de Saint-Romain-de-Colbosc en un véritable carrefour d'expériences sensorielles et créatives. Sur place, les visiteurs pourront déambuler entre les stands de pépiniéristes, d'artisans et d'associations pour découvrir mille et une façons de cultiver leur passion pour le vivant.

Petits et grands seront invités à participer à des ateliers immersifs, des animations ludiques, ou encore à des spectacles originaux, comme la surprenante Symphonie des Chauves-souris proposée samedi soir. Véritable ode à la biodiversité, l'événement mettra aussi en lumière le village "Viv(r)e la Nature", un espace interactif pour apprendre en s'amusant, expérimenter et se reconnecter au monde naturel. Une belle occasion de partager un moment convivial et enrichissant, en famille ou entre amis, dans un cadre verdoyant et inspirant.

Caroline Girodet, responsable animations culturelles et événement chez Le Havre Seine Métropole, nous parle des animations prévues ces 10 et 11 mai, en détail :

Gromesnil dans tous ses états Impossible de lire le son.

Retrouvez également tout le programme du week-end ici.