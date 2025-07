Saint-Romain-de-Colbosc. Fête du 14 Juillet : jeux intervillages, concerts et feu d'artifice

La Ville de Saint-Romain-de-Colbosc et la Maison pour tous s'associent pour proposer une journée du 14 juillet remplie d'animations familiales et musicales, à partir de 14h au parc de Gromesnil.

Les jeux intervillages

Le public pourra s'affronter et s'amuser autour de jeux et défis animés par plusieurs associations sportives du canton. Ouvert à tout public, chaque famille peut participer à sa guise aux différents stands proposés par les associations présentes. A chaque jeu gagné, vous donnerez un point à la commune de votre choix.

Pour les plus petits, un espace adapté leur sera dédié avec jeux de motricité, d'assemblage et d'équilibre.

A 19h, place à la grande finale. Deux délégations des bénévoles présents représenteront les deux communes gagnantes (celles qui ont récolté le plus de points). Celles-ci s'affronteront sur un mur des champions.

Des concerts

Cette journée sportive se terminera par des concerts à l'espace restauration, avec No Silence'S dès 19h30. Sur un format acoustique, le groupe de six musiciens havrais vous fera danser aux rythmes de reprises des grands classiques de la variété française et internationale. A 21h, c'est le groupe What Else qui se produira. C'est un mélange d'élégance et de volupté aux musiques actuelles.

Pour finir en beauté, un feu d'artifice sera tiré à 23h.