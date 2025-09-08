Seine-Maritime. Bloquons tout : ce qui est annoncé pour mercredi 10 septembre

Actions, rassemblement, banquet citoyen… Plusieurs rendez-vous sont d'ores et déjà fixés pour mercredi 10 septembre, au Havre, dans le cadre de la journée nationale de mobilisation baptisée Bloquons tout, née sur les réseaux sociaux et relayée par différents collectifs. Il s'agit, pour les citoyens mobilisés, de lutter contre les mesures budgétaires annoncées par le gouvernement Bayrou et plus largement pour de meilleures conditions de vie.

Des rendez-vous dès 6h

Une réunion publique s'est tenue au square Saint-Roch jeudi 4 septembre, à laquelle ont participé plus d'une centaine de personnes, notamment des membres du collectif Le Havre des Luttes mais aussi des associations Nous Toutes ou La Poudrière.

La journée débutera dès 6 heures, avec une action, pour laquelle le rendez-vous est fixé boulevard Winston Churchill, à l'angle de l'usine Siemens (ex-Dresser Rand) et du pont Denis Papin. Parallèlement, l'union locale CGT d'Harfleur, à l'origine de nombreuses actions coups de poing en 2023 pendant la lutte contre la réforme des retraites, appelle à un rassemblement à 6 heures, place Arthur Fleury, à Gonfreville-L'Orcher.

Un mouvement dans la durée

Un rassemblement est ensuite prévu à 10 heures devant la sous-préfecture, boulevard de Strasbourg, puis un "banquet citoyen et solidaire" place de l'hôtel de ville, à la mi-journée. A 14 heures, un temps de discussions et de rencontres du collectif Citoyens en colère est annoncé dans les jardins de l'hôtel de ville.

Enfin, deux assemblées générales sont annoncées pour décider d'une éventuelle suite à donner au mouvement, sur la place d'armes d'Harfleur à 16 heures et au square Saint-Roch du Havre à 18 heures.