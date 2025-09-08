Caen. Le jeune caennais Constantin a-t-il été sauvé après sa prestation dans The Voice Kids ?

Constantin a su transformer la pression en force. Charisme, assurance et une capacité étonnante à s’approprier le morceau : tout y était. Dans ces instants où tout peut basculer, il a livré une performance qui restera sans doute comme un tournant dans son parcours.

Mais au-delà du “buzz” télévisé, être plébiscité par quatre figures majeures de la chanson française, c’est une reconnaissance immense, mais aussi une responsabilité. C’est désormais un chemin qui s’ouvre, celui d’une aventure artistique où il faudra confirmer, évoluer, s’affirmer. Pour la Normandie, la fierté est immense. Constantin a prouvé que notre région a du talent et qu’elle sait le montrer avec éclat.

Conscient de sa chance, il confiait après sa prestation : « Un coach c’est bien… mais 4 coachs ! » Un mélange de fierté et d’enthousiasme qui résume l’état d’esprit d’un adolescent déjà prêt à écrire la suite de son histoire.

Et si ce n’était que le début. Et vous ? Qu'avez-vous pensé de la prestation du jeune caennais ?