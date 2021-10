Caen. Gauvain Sers à Caen avec la radio Tendance Ouest

Tendance Ouest présente une nouvelle "Rencontre VIP" exceptionnelle, le mardi 27 février 2018 à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen et le mercredi 28 février 2018 dans "Normandie Matin". Après Calogéro, Christophe Willem, Black M, Bigflo et Oli, Caroline Costa, Lisandro Cuxi, et MC Solaar, la première radio indépendante de Normandie reçoit Gauvain Sers.

Sur toutes les scènes de France

En 2017, le jeune artiste de 28 ans a assuré les premières parties du Phénix Tour de Renaud et enchaîné les festivals. En 2018, Gauvain Sers est en tournée dans toute la France.

Cerné par l'électro et les musiques urbaines, le p'tit gars de la creuse trace sa route avec sa guitare en bandoulière. Elle fait du bien et du bon sa guitare. Juste là pour servir ses textes. Une prose en français parfois tendre, parfois engagée, toujours sincère. Une petite voix qui rappelle que les choses simples sont belles aussi. Que même sans machines, les mots peuvent être jolis.

Christine Angot, la chroniqueuse de l'émission "On n'est pas couché", a déversé son fiel habituel sur le chanteur, il y a quelques semaines. La réponse a été plus fine que l'attaque (ci-dessous).

Une rencontre exclusive

Tendance Ouest organise une "Rencontre VIP" exclusive avec Gauvain Sers, le mardi 27 février 2018 à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen, à 20h30. Pour assister à ce show-case acoustique unique réservé à 100 auditeurs, il faut jouer par SMS avec le mot clé CONCERT au 7 11 12 ( (0,65 euros + coût du sms), à partir de 9h le vendredi 16 février 2018.

Gauvain Sers sera également l'invité de "Normandie Matin", en direct sur Tendance Ouest, mercredi 28 février 2018, de 7h à 9h.

