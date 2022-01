Caen. Marc Lavoine à Caen avec la radio Tendance Ouest

Le lundi 28 mai 2018, Tendance Ouest reçoit Marc Lavoine à Caen (Calvados) pour une rencontre VIP unique dans ses studios et un showcase à l'auditorium du Musée des Beraux-Arts.

Ecoutez l'interview en direct en cliquant ici ou en utilisant le player ci-dessous :

A la fin du mois de janvier 2018, Marc Lavoine a dévoilé un premier extrait " Je reviens à toi " de son nouvel album qui portera le même nom et sera disponible le 18 mai. Un disque qui voit le jour six ans après " Je descends du singe ", double platine, et deux ans après le conte musical " Les Souliers Rouges ", disque d'or, en collaboration avec Arthur H et Cœur de Pirate.

L'opus sera composé de 10 titres dont un duo avec Benjamin Biolay et un autre avec son fils Roman, âgé de 11 ans.

Le dossier de presse de l'artiste emploi des mots forts de sens pour évoquer la sortie de l'album : "aucun doute qu'il s'agisse d'un acte de foi, d'une urgence. Celle d'un homme au grand désir d'absolu, de vérité et de retrouvailles avec son public".

Chanteur, acteur, mais aussi écrivain, Marc Lavoine a publié en janvier 2015 un premier roman autobiographique dédié à son père " L'homme qui ment " qui s'est écoulé à 400.000 exemplaires.

Un showcase prestigieux

La première radio indépendante de Normandie aura le plaisir de recevoir Marc Lavoine et Marvin Dupré (The Voice 6) le lundi 28 mai à 17h30 dans ses studios pour une interview en direct et à 20h45, à l'auditorium du Musée des Beaux-Arts de Caen pour un showcase privé.

- TRACKLISTING de l'album " Je reviens à toi " -

01. 45 tours

02. Station Othoniel

03. Elle est beau comme Rimbaud

04. Comme je t'aime

05. Je reviens à toi

06. Comment allez-vous ?

07. Seul définitivement

08. Le Temps perdu - avec Roman Lavoine

09. Je panique en douceur

10. Un chagrin n'arrive jamais seul (Alléluia) - avec Benjamin Biolay

Marc Lavoine sera en tournée dans toutes plus grandes salles de France à partir de l'automne 2018. Le 6 octobre 2018 au Zénith de Rouen et le 13 octobre 2018 au Zénith de Caen.

