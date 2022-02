Caen. À Caen, le 400e numéro de Tendance Ouest

Le 3 septembre 2009 paraissait le premier numéro de Tendance Ouest Caen (Calvados). Un hebdomadaire gratuit d'information locale, porté par la première radio indépendante de Normandie. Son objectif : offrir chaque jeudi l'essentiel de l'actualité caennaise ainsi qu'un concentré de ce qui fait la vitalité du territoire et de ses habitants.

"Cette aventure, vous la partagez avec nous depuis cette date, lecteurs et diffuseurs. Car 400 numéros plus tard, vous êtes chaque jour plus nombreux à nous lire mais également à nous suivre, que ce soit sur les ondes ou sur la toile. Notre souci de donner une information de qualité, vérifiée et indépendante, accessible à tous, a été possible grâce à vous, annonceurs et partenaires, et nous voulons ici vous en remercier. Cette dynamique que vous créez autour de nous nous encourage à aller plus loin.", indiquent Jean-Michel Perreau et Maÿlis Leclerc-de-Sonis, directeurs délégués, jeudi 21 décembre 2017, jour de publication du 400e numéro.

À l'occasion de cet anniversaire, la rédaction de Tendance Ouest s'est replongée dans son histoire, afin de sélectionner vingt Unes. Souvenirs :

