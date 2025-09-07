En ce moment Ordinary Alex WARREN
[En images]. 57km de documents : immersion aux Archives du Calvados

Culture. Visibles depuis le périphérique de Caen, les Archives départementales du Calvados sont ouvertes au public, désireux d'en savoir plus sur un pan de l'histoire de leur famille ou de leur village.

Publié le 07/09/2025 à 13h30 - Par Lilian Fermin
Elle date de 1671. Possiblement pour la décoration ou l'enseignement, elle permet de nos jours d'en savoir énormément sur la ville à l'époque. De nombreuses cartes, de toutes les tailles, sont conservées aux Archives.

Une tour de 10 étages, une autre de sept… Aux Archives départementales du Calvados, des documents en tout genre datant de Guillaume le Conquérant à nos jours sont soigneusement conservés par plus d'une trentaine d'employés. "Notre mission n'est pas uniquement de conserver, mais aussi de collecter, classer, communiquer…", détaille Maxence Philippe, chargé d'action culturelle et éducative.

Ici, chacun peut pousser les portes du bâtiment et consulter des pièces sur demande. Si beaucoup de documents sont désormais numérisés, tous ne le sont pas tant la quantité est énorme.

Si les documents sont consultables sur place, beaucoup le sont en ligne grâce au travail précieux des archivistes. D'ailleurs, les Archives conservent aussi des documents numériques, comme des CD.Si les documents sont consultables sur place, beaucoup le sont en ligne grâce au travail précieux des archivistes. D'ailleurs, les Archives conservent aussi des documents numériques, comme des CD.

"On lance parfois des collectes immenses. On sauve ces documents, mais on ne les classera que dans plusieurs années."

Les archivistes effectuent un travail colossal afin de consulter puis classer et conserver les documents qu'ils reçoivent. Ici est stocké l'équivalent de 57km de documents en linéaire, soit des millions de pièces !Les archivistes effectuent un travail colossal afin de consulter puis classer et conserver les documents qu'ils reçoivent. Ici est stocké l'équivalent de 57km de documents en linéaire, soit des millions de pièces !

Mais qui se rend ici ?

"On fait l'Histoire à partir des archives", répond la directrice des lieux depuis 2012 Julie Deslondes. "Beaucoup d'historiens les consultent, mais deux tiers du public représentent des amateurs ou particuliers, qui veulent en savoir plus sur le passé de leur famille ou du lieu dans lequel ils habitent." Actes de jugement, de propriété… Les archives peuvent aussi servir à faire valoir ses droits !

Fusillé par les nazis à la Maison d'arrêt de Caen le 6 juin 1944, il avait écrit avec son sang sur son mouchoir en tissu un mot à sa famille, qui était chargée de laver son linge à l'époque. "Je suis innocent, à bientôt", peut-on lire.Fusillé par les nazis à la Maison d'arrêt de Caen le 6 juin 1944, il avait écrit avec son sang sur son mouchoir en tissu un mot à sa famille, qui était chargée de laver son linge à l'époque. "Je suis innocent, à bientôt", peut-on lire.

Cette charte émane d'un seigneur de Vaux-sur-Seulles, qui par ce document certifie effectuer un don à l'Abbaye-aux-Dames. Sans notaire à l'époque, le sceau permettait d'authentifier l'acte.Cette charte émane d'un seigneur de Vaux-sur-Seulles, qui par ce document certifie effectuer un don à l'Abbaye-aux-Dames. Sans notaire à l'époque, le sceau permettait d'authentifier l'acte.

Les 20 et 21 septembre, lors des Journées du Patrimoine, le public est invité à visiter les coulisses des lieux. Des documents originaux et précieux seront présentés pour l'occasion.

De vieux documents ont parfois été mal conservés avant d'arriver aux Archives du Calvados, et peuvent notamment développer des moisissures.De vieux documents ont parfois été mal conservés avant d'arriver aux Archives du Calvados, et peuvent notamment développer des moisissures.

