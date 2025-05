[En images]. La bibliothèque cachée de l'Académie de Caen : 2 000 ouvrages et 350 ans d'histoire

Alphonse de Lamartine, Léopold Sédar Senghor, Arcisse de Caumont, Henri Poincaré, André-Marie Ampère, Henry Chéron… Tous ont pour point commun d'avoir été membres de l'Académie des sciences, arts et belles-lettres de Caen. Fondée en 1652, elle est née des rencontres hebdomadaires d'un cercle d'intellectuels. Chaque lundi, ces érudits se réunissaient pour lire la gazette publiée le vendredi à Paris, et qui arrivait enfin en Normandie. Jacques Moisant de Brieux, propriétaire de l'hôtel d'Escoville, mit alors le site à disposition du groupe. C'est ainsi que l'Académie prit forme et trouva son siège. Plus de 350 ans plus tard, les académiciens occupent toujours les mêmes locaux. Et dans une salle, tout en haut du bâtiment, se trouve la bibliothèque, qui cache bien des trésors.

Ce recueil de poèmes de Jacques Moisant de Brieux date de 1663. L'ouvrage a été relié en 1720. Il s'agit du plus vieux conservé dans les entrailles de l'Académie. Il en est le fondateur en 1652, prêtant son hôtel d'Escoville.

L'Académie manque de place pour stocker tous ses ouvrages. En excluant les revues, elle en compte 2 000 désormais.

Un manque de place

Outre la vue plutôt généreuse sur l'église Saint-Pierre, la bibliothèque regorge de plus de 2 000 exemplaires, en excluant les revues envoyées par d'autres Académies du pays. Des piles d'ouvrages, parfois des cartons, peuplent les tables.

Des ouvrages américains, croates ou ici suédois… L'Académie était notamment réputée durant l'entre-deux-guerres, de quoi favoriser les échanges avec des intellectuels du monde entier.

"Nous sommes en plein classement pour restructurer la bibliothèque", s'excuse presque Edgar Leblanc, vice-secrétaire. Et puisqu'il n'y en a pas assez, l'Académie vient de publier un premier écrit à l'occasion du Millénaire sur "une galerie d'illustres" qui l'ont composée. "Un autre volume paraîtra en septembre."

Depuis 1811 l'Académie publie ses Mémoires chaque année. Ainsi, il en persiste de très vieux exemplaires. Les éditions sont plus ou moins épaisses selon l'activité. Avec le Millénaire, l'année 2025 offre de la matière.

