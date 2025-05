Calvados. L'héritage de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, au cœur d'une affaire d'abus de confiance et de recel

Faits Divers. Un litige autour de bijoux hérités en lien avec la famille de Léopold Sédar Senghor, ancien président du Sénégal, a conduit deux hommes devant la justice à Caen, mardi 20 mai. Agés de 52 et 65 ans, ils répondaient d'abus de confiance pour l'un et de recel et blanchiment pour l'autre.