Calvados. Ce village reçoit un legs de deux millions d'euros de "Monette" : à quoi va servir cette fortune ? 

Quand Christophe Cliquet, maire d'Escoville, village situé à l'est de Caen, est contacté fin novembre par un notaire, il est bien loin d'imaginer la suite. Une certaine "Monette" a décidé de léguer son héritage à la commune. "On me parle d'assurance-vie, de compte bancaire... Je savais qu'elle vivait à Mondeville et avait trois maisons à Escoville. Elle possédait finalement dix logements !", se souvient-il.

Les deux volontés de la défunte

La valeur totale immobilière du legs se chiffre à environ deux millions d'euros, soit quatre fois le budget de fonctionnement annuel de la commune. Mais surtout, Escoville percevra les loyers des biens chaque mois. Il y a cependant deux conditions. "Monette souhaite que nous entretenions les trois tombes de sa famille dans le cimetière communal et que les revenus immobiliers engrangés aillent dans la restauration de notre église, qui date du XVIe siècle." Ses volontés seront exaucées et le legs permettra d'accélérer d'autres projets.

En 2025, un parc verra le jour "plus vite que prévu" autour des étangs du château d'Escoville. Celui-ci prendra le nom de la généreuse bienfaitrice.