Verson. La maison de Léopold Sédar Senghor se dévoile aux curieux 

A l'occasion des Journées européennes du patrimoine, la Ville de Verson, en collaboration avec l'association Présence Senghor, propose à ceux qui le souhaitent de visiter la maison de Léopold Sédar Senghor. L'illustre homme de lettres, ancien président de la République du Sénégal, vivait ici avec sa femme Colette.

Les samedi 21 et dimanche 22 septembre, de 10h à 12h, et de 14h à 17h, des départs se feront toutes les 30 minutes. C'est sans réservation, avec une limite de huit personnes à chaque fois. D'autres créneaux sont proposés, du 9 au 18 septembre, mais aussi du 23 au 28 septembre, les lundis, mercredis et samedis, des visites sont proposés de 14h à 17h. D'autres créneaux seront proposés au cours de l'année.