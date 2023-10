Caen. Le Sénégal souhaite acquérir les objets de Léopold Sédar Senghor : la vente aux enchères suspendue

Ce n'est pas tous les jours que Solène Lainé, commissaire-priseuse à l'étude Caen Enchères, reçoit un coup de fil d'un ambassadeur. Cette semaine, celui du Sénégal l'a appelé pour lui confirmer la volonté de son pays d'acquérir les biens qu'elle s'apprêtait à mettre aux enchères. Ce samedi 21 octobre, de nombreux objets ayant appartenu à Léopold Sédar Senghor, ancien président de ce pays africain mort à Verson dans le Calvados, devaient être vendus.

Une importance significative pour le Sénégal

Il n'en sera finalement rien, pour le moment. "Nous avons décidé de suspendre cette vente hier soir à 20 heures", assure Solène Lainé. Dans un communiqué, le président sénégalais actuel, Macky Sall, indique avoir demandé que des négociations soient entamées afin d'acquérir des objets mis en vente, "par devoir patriotique et pour préserver la mémoire et le patrimoine que constitue le président Senghor". Parmi ces biens, figurent notamment des décorations militaires et des bijoux.

"Je suis ravie que le vendeur ait pris cette décision d'entamer des négociations, car il n'avait aucune obligation. C'est très important pour les Sénégalais, d'un point de vue émotif, mais aussi pour la diplomatie", poursuit la commissaire-priseuse. Ce choix risque donc de faire quelques déçus, épris de celui qui est entré à l'Académie française, mais rien n'est acté pour autant.

"Il va y avoir une rencontre avec l'ambassadeur, et si cela est concluant, la vente aux enchères sera définitivement annulée. Sinon, elle aura bien lieu, en décembre." Vous l'avez compris, le Sénégal et le fonds privé détenant ces objets doivent maintenant se mettre d'accord sur le montant de la transaction !