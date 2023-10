Caen. Une vente aux enchères historique des collections de Léopold Sédar Senghor

"Egypte Ordre du Nil. Très important collier de l'ordre. En or (18 carats)." Prix de départ 10 000- 15 000€. Ce lot, parmi de nombreux autres, est mis aux enchères samedi 21 octobre, à l'Hôtel des ventes Caen Enchères. Il s'agit d'une vente historique pour l'étude, tant par sa diversité et la valeur des lots, que pour la personnalité à laquelle ils appartenaient : Léopold Sédar Senghor, mort à Verson en 2001.

Des objets issus de collections privées

Ce sont donc les objets de cet académicien, président du Sénégal et homme de lettres reconnu, qui vont être mis en vente. Ils sont issus de collections privées, et non du legs à la Ville de Verson. Plusieurs propriétaires ont déposé ces bijoux, afin qu'ils soient réunis dans un même ensemble de lots. Un des collectionneurs est le même qui avait vendu il y a deux ans un tableau de Pierre Soulage, acheté par Léopold Sédar Senghor, et revendu près d'1,5 million d'euros en 2021.

Une vente historique

"C'est exceptionnel pour nous de vendre des biens ayant appartenu à cet homme de lettres, cet homme politique", se réjouit Solène Lainé, commissaire-priseur à l'étude Caen Enchère, chargée de réaliser cette vente. Elle soulève son intérêt "historique et symbolique".

Solène Lainé Impossible de lire le son.

Difficile d'établir une estimation pour le moment car, selon elle, "il est totalement impossible de dire ce que la vente fera". Des surprises sont attendues. Le lot avec le plus de valeur est l'"Ordre du Nil", distinction honorifique remise par l'Egypte estimé à 10 000- 15 000€. D'autres lots vont être présentés tels que des hautes distinctions offertes par des pays comme l'Espagne avec l'Ordre d'Isabelle la Catholique (4 000€). La Finlande, également, avec l'Ordre de la Rose Blanche (4 000€), ou l'Arabie saoudite avec l'Ordre d'Abdul Aziz Al Saud (10 000€).

Décoration espagnole : Ordre d'Isabelle la Catholique.