Verson. La maison du couple Senghor dévoile ses secrets

Elle fut d'abord leur maison de vacances avant de devenir leur résidence principale. Pendant plus de 40 ans, "Léopold et Colette Senghor ont voué un amour pour la Normandie et particulièrement pour Verson", souligne Marie-Hélène Brioul, adjointe au maire de Verson en charge de la communication et du patrimoine lié à Léopold Sédar Senghor, poète et président du Sénégal de 1960 à 1980, décédé en 2001.

A l'occasion du mois de la francophonie, la municipalité et l'association "Présence Senghor à Verson", ouvrent les portes d'une maison "toujours vivante" et font "vivre la mémoire du couple Senghor". Colette Senghor, avant son décès en 2019, avait également demandé que cette maison être ouverte au public. Promesse tenue.

"Redonner vie à ce lieu"

"Les habitants sont curieux de découvrir cette maison. On me demande parfois s'il y a de la tuyauterie en or dans la maison", sourit Marie-Hélène Brioul. Ces visites permettent de découvrir une maison et un parc qui ont fait la richesse des textes écrits par l'académicien Senghor. "Ces visites sont l'occasion de redonner vie à ce lieu avant de développer des nouveaux projets comme l'ouverture du parc de façon permanente", développe l'adjointe. Le lieu est à découvrir du 11 au 27 mars, les lundis, mercredis et samedis après-midi.

Pratique. Visites sans réservation en présence de huit personnes maximum. Contact : presence.senghor.verson@gmail.com