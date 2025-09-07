Caen la Mer. Moins de bitume, plus de légumes : l'école change de décor

A l'école, on apprend à lire, à compter… et de plus en plus, à vivre en harmonie avec son environnement. Puisque la transition énergétique est déjà l'affaire de tous, et le sera encore plus dans les années à venir, les établissements scolaires prennent le sujet à bras-le-corps. Tour d'horizon de quelques initiatives.

Mettre du vert dans la cour d'école

C'est une pratique qui a le vent en poupe : enlever le bitume et végétaliser les cours des écoles. Deux établissements sont concernés par an dans la ville de Caen. Cette année, Henri Brunet et la Pigacière (à la Toussaint) sont les heureux élus. "Depuis 2022 et le début de ce projet, nous sommes à 4 hectares débitumés dans les cours des écoles", se réjouit Amandine Goguillon, adjointe en charge de l'éducation. A Hérouville-Saint-Clair, les équipes se sont chargées cet été de l'école Pierre Gringoire, selon les plans de l'équipe éducative, en concertation avec les enfants. "Il faut y aller progressivement, tempère Hélène Burgat, maire de Mondeville, commune aussi concernée. C'est un changement d'habitude même pour le ménage : avec la terre, l'herbe, il faut prévoir des paillassons adaptés, faire en sorte que les enfants ne se salissent pas trop…"

Mais pour autant, les enfants apprécient ce retour à la nature. De nombreuses écoles ont leur propre petit jardin avec récupérateurs d'eau. "On leur montre comment poussent les plantes, sans produits phytosanitaires. Ils peuvent ramener de quoi manger à la maison, c'est rigolo !", s'en amuse Hélène Burgat, aussi directrice de l'école de Valambray. A Caen, les élèves d'Henri Brunet auront même le droit à leurs propres arbres fruitiers, en pleine ville ! Ces démarches, qui se propagent de plus en plus, émanent des équipes pédagogiques. Elles peuvent ensuite compter sur des municipalités toujours déterminées à donner un coup de main.

Bien manger à la cantine

Hérouville-Saint-Clair fait de l'alimentation un sujet majeur. Grâce à plusieurs initiatives, dont l'apprentissage du tri aux enfants, le gaspillage alimentaire a été réduit de moitié en une dizaine d'années. "La pause méridienne est aussi un moment d'éducation", confie Jérôme Langlois, conseiller municipal en charge du développement durable. Cela passe également par l'apprentissage du mieux manger, avec par exemple la distribution d'un fruit pour la récré une fois par semaine, ou la gratuité de la cantine pour 30% des familles hérouvillaises, permettant à leurs enfants de bénéficier de repas équilibrés. Cette volonté d'avoir une nourriture qualitative est aussi constatée à Caen, où 62% des produits sont durables ou locaux, au-delà des objectifs nationaux.

L'écologie à l'école, c'est aussi apprendre aux jeunes à utiliser les mobilités douces. Sur une période de six ans, de la maternelle au CM2, les jeunes Caennais apprennent d'abord à faire de la draisienne, puis du vélo, et enfin à utiliser les transports en commun avant d'aller au collège. Même démarche à Mondeville, où un agent municipal a vu ses missions être recentrées autour de la mobilité douce. "D'ailleurs, nos collégiens effectuent leurs révisions du brevet dans notre camping municipal de Cabourg en s'y rendant… à vélo !", illustre Hélène Burgat. L'école change, la planète aussi, et les premières graines de l'écologie se plantent dès la maternelle !