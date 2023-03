Réforme des retraites. Des blocages en Seine-Maritime, la zone industrielle du Havre "devient une ZAD"

Les jours se suivent et se ressemblent au Havre. Au lendemain de l'usage de l'article 49.3 par le gouvernement pour faire passer la réforme des retraites, et d'une manifestation spectaculaire à l'hôtel de ville, l'UL CGT d'Harfleur appelait à "reprendre dès 4 heures du matin les points de blocage de l'économie de la zone industrielle", vendredi 17 mars. Les points à éviter restent donc le pont du Hode, pont rouge, pont VIIbis et rond-point de la station Total de Rogerville.

Colère dans les mots, au pont rouge. - UL Harfleur

Conséquence de ces blocages, les files de poids lourds en attente pour accéder aux terminaux s'allongent, sur la zone industrialo-portuaire.

Une ZAD sur la zone industrielle

"La zone industrielle devient une ZAD", affirme Johann Senay, co-secrétaire de l'UL d'Harfleur. Ce terme, qui signifie à l'origine "zone d'aménagement différé", signifie "zone à défendre", depuis la longue lutte des opposants à l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, près de Nantes. "Nous reprenons le contrôle de notre outil de travail, on relancera l'économie quand le gouvernement sera redevenu responsable", poursuit le syndicaliste, qui attend "le retrait pur et simple" de la réforme.

INFOS MANIF LE HAVRE Z.I.P. vendredi 17 mars 2023 🙅‍♂️

:Pont du hode, blocage

Rond-point Station Total ,blocage

Pont 7 bis ,blocage

Pont Rouge,blocage

➡️Files importantes de poids lourds aux Terminaux.

➡️ ZIP / Giratoires Europe + Port 2000 : Bouchons pic.twitter.com/IMNZVKZu7i — dockers LH ⚓🚢 (@fabriccio7660) March 17, 2023

Par ailleurs, à la suite de la destruction d'une caténaire lors du rassemblement de jeudi, le terminus du tramway est désormais reporté à la gare. Les stations La Plage, St Roch, Hôtel de ville et Palais de Justice sont impactées.

Le Cetco toujours bloqué

Le Centre technique communautaire (Cetco), au Havre, est toujours bloqué par les éboueurs et égoutiers. Contrairement à la veille, pas d'intervention des forces de l'ordre dans la nuit ou au petit matin.

Plus au nord du département, l'accès à la centrale nucléaire de Paluel fait également l'objet d'un blocage.

À Rouen, après un rassemblement quelques heures après le 49.3, les syndicats ont prévu de se réunir à midi, ce vendredi, devant l'hôtel de ville pour décider des suites à donner au mouvement.