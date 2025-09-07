En ce moment Even If It Kills Me PAPA ROACH
Près de Ferté Macé. Un motard perd le contrôle de son engin et se blesse grièvement

Sécurité. Les pompiers de l'Orne ont pris en charge un motard grièvement blessé, samedi 6 septembre, après une sortie de route au niveau des Monts d'Andaine près de La Ferté Macé. 

Publié le 07/09/2025 à 09h03 - Par Alexandre Leno
Près de Ferté Macé. Un motard perd le contrôle de son engin et se blesse grièvement
La victime a été conduite en urgence absolue vers le centre hospitalier de La Ferté Macé. - Tendance Ouest

Les secours ont été appelés peu avant 16h, samedi 6 septembre, au niveau du lieu-dit la Besnardière aux Monts d'Antaine près de La Ferté Macé pour un grave accident de la route impliquant un motard seul.

Le conducteur est en urgence absolue

Ce dernier a perdu le contrôle de son engin et s'est blessé grièvement. Il a été conduit en urgence absolue en direction du centre hospitalier de Ferté  Macé à quelques kilomètres du lieu de l'accident. L'opération s'est achevée vers 17h45. Trois sapeurs-pompiers ainsi qu'une équipe médicale a été dépêchée sur place.

