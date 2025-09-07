Près de Ferté Macé. Un motard perd le contrôle de son engin et se blesse grièvement

Les secours ont été appelés peu avant 16h, samedi 6 septembre, au niveau du lieu-dit la Besnardière aux Monts d'Antaine près de La Ferté Macé pour un grave accident de la route impliquant un motard seul.

Le conducteur est en urgence absolue

Ce dernier a perdu le contrôle de son engin et s'est blessé grièvement. Il a été conduit en urgence absolue en direction du centre hospitalier de Ferté Macé à quelques kilomètres du lieu de l'accident. L'opération s'est achevée vers 17h45. Trois sapeurs-pompiers ainsi qu'une équipe médicale a été dépêchée sur place.