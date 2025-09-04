Kpop Mania Festival. "Les manifestations de ce type se font rares" près de Rouen

Avis aux amateurs de culture et musique coréenne ! Samedi 6 septembre, de 14h à 19h, c'est la première édition du Kpop Mania festival à Canteleu, près de Rouen. Il est organisé par Kimia Event, une association culturelle créée en 2008 et "encrée autour du partage de la musique et la découverte d'autres cultures", indique Thérésanne Bandia, chargée du pôle jeunesse au sein de Kimia Event, basée à Canteleu.

"On fait parler de nous avec le Kpop Mania Festival"

"Aujourd'hui, on fait parler de nous avec le Kpop Mania Festival", renchérit Thérésanne Bandia. L'objectif de l'événement "est de faire découvrir des saveurs coréennes authentiques et la musique". Car pour ceux qui ne connaissent pas la Kpop, c'est avant tout un genre musical coréen très en vogue et très apprécié en France comme à Rouen et à l'étranger. "Les manifestations de ce type se font rares à Rouen" d'où cette volonté de créer un événement à part entière.

Un programme riche

Pour cette première édition, l'association a mis les petits plats dans les grands. Si au départ l'événement devait être petit, près de 300 personnes ont déjà pris leur billet. "On savait qu'il y avait déjà une communauté amatrice de Kpop à Rouen mais là on est agréablement surpris", confie Thérésanne Bandia. Chorégraphies, jeux et snacks coréens sont au programme. Et pour cette occasion, des troupes de danseurs de la région vont faire le déplacement. Une exposition sur l'histoire de la Kpop est aussi prévue "car c'était important pour nous de mettre en avant les pionniers de ce genre musical qui est aujourd'hui internationalement connu", assure l'organisatrice de l'événement.

Le Kpop Festival se clôturera en musique avec l'installation d'une piste de danse.

Pratique. 1 rue Joseph Anseume, Espace Res Publica, Canteleu. De 14h à 19h. Tarif : 5€.