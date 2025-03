Près de Rouen. Entre reggae, soul, blues et rock, le trio The Salmon présente son album à Canteleu

Né d'une rencontre opportune entre Camille Bazbaz et Kiddus I par l'intermédiaire du célèbre artiste jamaïcain Winston McAnuff en 2007, le trio Salmon c'est avant tout une histoire d'amitié et d'évidentes connexions musicales. "Camille et moi avons tout de suite été séduits par la personnalité et le talent de Kiddus, raconte Jérôme alias Tchiky, et nous sommes très vite passés à l'écriture. Kiddus défend des valeurs humanistes dans ses textes : c'est toujours métaphorique et poétique." La petite formation est attendue en concert jeudi 27 mars à l'Espace culturel François Mitterrand à Canteleu.

L'album éponyme qui vient de voir le jour est le fruit d'un travail de longue haleine : "Nous partagions avant tout le désir de créer en nous libérant de tout carcan. C'est pourquoi le groupe a pris ce nom, le saumon remonte les rivières, comme lui, nous sommes à contre-courant." Enregistré à la fois en Jamaïque et en métropole, cet album rend bien sûr hommage au reggae, une passion commune du groupe, mais emprunte aussi à la soul au blues, et au rock.

Pratique. Jeudi 27 mars à 20h. ECFM de Canteleu. De 10,9€ à 16,4€. Informations sur ecfm.ville-canteleu.fr.