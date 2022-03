Le reggae-soul du Caennais Dar-K

Qui est Dar-k ?

Originaire de Caen, je me passionne pour la musique et surtout le Reggae depuis de nombreuses années. J’ai effectué mes premiers sons dans des Sound Systems un peu partout à travers l’hexagone.

Vers quelle musique puisez-vous vos influences ?

J’affectionne particulièrement les sons du reggae jamaïcain. Tarrus Riley et Raga Sonic font partie des groupes que j’écoute. Les rythmes mêlent aussi bien guitare acoustique et clavier, que guitare basses et boites à rythmes.

Comment avez-vous travaillé pour réaliser votre album “Sur la route de Zion” ?

Je travaille avec le label indépendant “Arkaya Music” dont les 4 musiciens m’accompagnent. Nous préparons actuellement un second album.

Quels sont les thèmes que vous abordez dans l’opus “Sur la route de Zion” ?

L’album “Sur la route de Zion” sorti le 26 juin dernier regroupe 13 titres aux accents reggae-soul. Je m’imprègne beaucoup de l’actualité pour écrire. Même dans la pire des situations j’essaie de trouver le meilleur. Le but est de transmettre un message d’amour et de paix.



Les prochaines dates de Dar-K

Retrouvez Dar-k en show-case à l’espace culturel E.leclerc de Tourlaville, dans la Manche le 20 février à 17h et les 12 et 13 mars au Bar El Camino, 36, rue de l’église de Vaucelles, à Caen. L’album Sur la route de Zion est disponible à la Fnac et dans tous les centres Leclerc de Normandie.



