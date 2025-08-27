En ce moment Paris-Seychelles JULIEN DORE
Insolite. Article sur le groupe de K-pop Blackpink : comment Tendance Ouest a fait le buzz jusqu'en Corée

Insolite. Le 19 août 2025, un article a été publié sur Tendance Ouest à propos des albums les plus attendus de l'année. En évoquant le retour de Blackpink avec un mini-album intitulé "Born to Shine", un buzz a été déclenché sur les réseaux sociaux… jusqu'en Corée.

Publié le 27/08/2025 à 18h24 - Par Mathilde Rabaud
Born to Shine : l'annonce Blackpink de Tendance Ouest devient virale dans le monde entier. - capture d'écran youtube - NetiZenZone

Tout est parti d'un article de Tendance Ouest. Consacré aux sorties musicales à venir, il mentionne le retour annoncé du groupe coréen Blackpink avec un mini-album prévu "avant novembre", déjà confirmé par leur label YG Entertainment. Mais ce qui a attiré l'attention, ce sont les détails inédits : le nom supposé de l'album, Born to Shine, et surtout des collaborations possibles avec Pharrell Williams et Rosalía. Ces informations, encore au stade de rumeur, n'avaient jusque-là jamais été dévoilées ailleurs.

A lire aussi. Musique. Taylor Swift, Blackpink, Stromae : quels sont les albums les plus attendus de la rentrée 2025 ?

Une rumeur qui a traversé les frontières

En quelques heures, la nouvelle a enflammé les réseaux sociaux. Les fans de Blackpink, connus pour leur mobilisation impressionnante, ont relayé l'information sur Twitter, blogs spécialisés et forums du monde entier. De la Corée du Sud aux Etats-Unis en passant par l'Europe, le scoop signé Tendance Ouest s'est retrouvé propulsé dans les discussions globales, preuve de l'incroyable puissance du fandom K-pop. On nous retrouve même dans des vidéos YouTube ! 

Blackpink, un groupe qui fascine

Composé de Jisoo, Jennie, Rosé et Lisa, Blackpink est aujourd'hui l'un des groupes féminins les plus influents de la planète. Depuis ses débuts en 2016, le quatuor coréen a conquis un public international grâce à des tubes devenus viraux, des clips atteignant des milliards de vues et des concerts à guichets fermés aux quatre coins du monde. Plus qu'un simple phénomène musical, elles sont devenues des icônes de style, ambassadrices de grandes marques et symbole de la pop coréenne à l'échelle mondiale.

Une passion sans limites chez les fans

Si l'information a circulé si vite, c'est parce que les BLINKs, nom donné à leurs fans, sont connus pour leur passion débordante. Chaque nouvelle, rumeur ou annonce officielle est scrutée, partagée et amplifiée à une vitesse folle. Leur engagement dépasse la musique : ils suivent de près la carrière et la vie de leurs idoles, organisent des projets collectifs et se mobilisent pour porter Blackpink toujours plus haut dans les classements.

D'où vient cette information sur Born to Shine ?

La rumeur autour de Born to Shine et des featurings de Blackpink provient de Maxil'Air, une plateforme spécialisée dans la diffusion de nouveautés musicales aux radios. Ce site, peu connu du grand public mais très suivi par les professionnels, partage régulièrement des exclusivités sur les sorties à venir, permettant aux médias d'avoir une longueur d'avance sur les annonces officielles.

En direct

