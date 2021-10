Hors Normandie. Paul McCartney de retour sur le mythique passage piéton d'Abbey Road

Abbey Road est le nom de l'album sorti en 1969 et est surtout le dernier du Fab Four. Abbey Road, c'est aussi le nom d'une rue. Celle utilisée pour réaliser la pochette de l'album qui deviendra mythique au fil du temps. Un endroit devenu une véritable attraction touristique. En 2009, des milliers de fans se sont réunis au coin de cette rue pour fêter les 40 ans de l'album. Alors quand l'un des anciens beatles repasse sur cette même rue, sur ce même passage piéton, le buzz est assuré. Paul McCartney a ravi ses fans et créé même l'hystérie lors de son aller-retour sur le passage piéton. Un moment immortalisé sur les réseaux sociaux.

🎥@maryamccartney #PaulMcCartney #EgyptStation #AbbeyRoad Une publication partagée par Paul McCartney (@paulmccartney) le 23 Juil. 2018 à 5 :23 PDT

Paul McCartney offrira beaucoup plus qu'un passage dans une rue. En septembre prochain, le chanteur publiera son nouvel album "Egypt Station". Il vient également d'offrir un concert gratuit à quelque deux cent fans anglais. Son compte Twitter a indiqué, dès 9 heures, que des tickets gratuits seraient offerts aux 200 premières personnes qui se présenteraient à l'Echo Arena. L'ex-beatles de 76 ans sait rester dans le cœur des fans.